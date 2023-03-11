تركي الحمد يثير جدلا جديدا بتغريداته عن حكم العسكر.. فمن يقصد؟ (فيديو)

عاد الكاتب السعودي تركي الحمد لينشر من جديد تغريدات عن “حكم العسكر” ليعود معها السؤال: “من يقصد بتلك التصريحات؟”.

الكاتب تركي الحمد غرد عبر تويتر قبل أن يحذفها لاحقًا “تعلّمنا في الصغر أن (الفقر والجهل والمرض)، هو الثالوث الذي يدمر المجتمعات، وهذا صحيح، ولكن ظهر بجانب هذا الثالوث، وربما بسببه، ظهر ثالوث آخر وخاصة في عالم العرب والمسلمين، وهو ثالوث إدارة العسكر للمجتمع، وهيمنة الخطاب الديني المتطرف، ومعيار الولاء دون الكفاءة”.

وأضاف في تغريدة ثانية “إذا سادت هذه الأوبئة الثلاثة أو أحدها: ظهر الفساد في البر والبحر واستفحل. وإذا استفحل الفساد كان ذلك إيذانا بانهيار المجتمعات، بل وكل شيء”.

عن أي دولة يتحدث تركي الحمد؟

كان هذا هو السؤال الذي شغل المغردين عبر منصات التواصل، فتفاعلوا مع تغريدات الحمد، وقال المدون محمود رشاد “طيب خليك واضح وقل مصر”.

طيب خليك واضح وقول مصر https://t.co/to9uMAb1xa — Mahmoud Rashad (@mrashadtw) March 9, 2023

وكتب العضو السابق في مجلس النواب البحريني فلاح هاشم قائلًا “معيار الولاء دون الكفاءة، هو السائد ولذلك نحن في تراجع دائم”.

معيار الولاء دون الكفاءة، هو السائد ولذلك نحن في تراجع دائم https://t.co/N2ykmTmixb — Falah Hashim (@SFALAHHASHIM) March 9, 2023

وكتب المدون مروان إبراهيم “أنت تقصد مصر. مصر ليست فقيرة. مصر في أزمة وإن شاء الله سوف تنتهي الأزمة قريبًا جدًّا. لا داعي للإشارات والإيماءات”.

يقصد مصر وليست اول مره — Marwan_Ibrahim (@marwanibrahim72) March 9, 2023

وكان تركي الحمد، قد انتقد في تغريدات سابقة “هيمنة” الجيش المتصاعدة على مفاصل الحكم في مصر، على حساب مؤسسات المجتمع الأخرى، مما أدى إلى وقوعها أسيرة لصندوق النقد الدولي، على حد وصفه.

وتركي الحمد، هو روائي وأكاديمي سعودي يحمل شهادة الدكتوراه في السياسة ويعتبر أحد رموز التيار الليبرالي بالمملكة، وقد أثارت رواياته وكتاباته جدلًا واسعًا في الأوساط الدينية والثقافية.