“هذا ما فعله الفقر بنا”.. طفلة لبنانية تشكو باكية من قلة الطعام (فيديو)

اشتكت طفلة لبنانية من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها وعائلتها حيث لا يملكون ثمن تبديل جرة الغاز.

وتقول الطفلة إنها تساعد إخوتها وأمها في عملهم بحياكة شبكة الصيد “لأن الفقر عمل فينا هيك”.

وتضيف باكية “منذ أسبوعين لم نستطع تعبئة جرة الغاز”، مشيرة إلى مرض والدها الذي لا يستطيع أن يأكل بسبب مشاكل في الغدة.

وتشكو الطفلة التي تدرس في مدرسة حكومية ولا تملك حتى التفكير في دخول مدرسة خاصة، من قلة الطعام في بيتهم. وتشير إلى أن عائلة عمّها تمر بالصعوبات نفسها.

ويعاني اللبنانيون منذ عام 2019 أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة، أدت إلى انهيار قياسي بقيمة الليرة، فضلًا عن شح الوقود والأدوية وانهيار القدرة الشرائية.