“هذا ما فعله الفقر بنا”.. طفلة لبنانية تشكو باكية من قلة الطعام (فيديو)
اشتكت طفلة لبنانية من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها وعائلتها حيث لا يملكون ثمن تبديل جرة الغاز.
وتقول الطفلة إنها تساعد إخوتها وأمها في عملهم بحياكة شبكة الصيد “لأن الفقر عمل فينا هيك”.
وتضيف باكية “منذ أسبوعين لم نستطع تعبئة جرة الغاز”، مشيرة إلى مرض والدها الذي لا يستطيع أن يأكل بسبب مشاكل في الغدة.
"الفقر عمل معانا هيك".. طفلة لبنانية تبكي حالها ومأساة عائلتها#الجزيرة_مباشر #لبنان pic.twitter.com/pPXJhbpqFJ
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 11, 2023
وتشكو الطفلة التي تدرس في مدرسة حكومية ولا تملك حتى التفكير في دخول مدرسة خاصة، من قلة الطعام في بيتهم. وتشير إلى أن عائلة عمّها تمر بالصعوبات نفسها.
ويعاني اللبنانيون منذ عام 2019 أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة، أدت إلى انهيار قياسي بقيمة الليرة، فضلًا عن شح الوقود والأدوية وانهيار القدرة الشرائية.