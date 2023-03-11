انطلاق منتدى الجزيرة الـ14 في الدوحة حول تداعيات حرب روسيا على أوكرانيا (فيديو)

انطلقت صباح اليوم السبت 11 مارس/ آذار في العاصمة القطرية الدوحة أعمال منتدى الجزيرة الرابع عشر، المخصص هذا العام لرصد وتحليل تداعيات حرب روسيا على أوكرانيا على وقع استمرار المعارك الدائرة هناك، واستشراف مآلاتها.

وينعقد المنتدى الذي يستمر على مدار يومين، وتبثه قناة الجزيرة مباشر، تحت عنوان “الشرق الأوسط في سياق حرب روسيا على أوكرانيا: أزمات متفاقمة وتحديات ماثلة“، ويشارك فيه نخبة من الباحثين والسياسيين والخبراء.

تتابعون على شاشتنا فعاليات #منتدى_الجزيرة الذي ينعقد تحت عنوان "الشرق الأوسط في سياق حرب روسيا على أوكرانيا.. أزمات متفاقمة وتحديات ماثلة"

البث الحي على يوتيوب: https://t.co/unoBaTJCgV pic.twitter.com/FF8zUDyx6M — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 11, 2023

6 جلسات على مدار يومين

ويناقش المنتدى، عبر 6 جلسات، العديد من المحاور، تُخصص الجلسة الأولى منها لمعرفة ما إذا كانت حرب روسيا على أوكرانيا تُمثِّل تهديدًا للأمن والسلم الدوليين أم يمكن النظر إليها باعتبارها فرصة لتشكيل نظام عالمي جديد أكثر توازنًا.

وفي هذا الإطار ينظر المشاركون في تلك الجلسة إلى تاريخ العلاقة بين روسيا والغرب، وهل كانت الصبغة التي اصطبغت بها تلك العلاقة هي التعاون أم أنها اتسمت على الدوام بالمخاوف والتهديدات المتبادلة، وانعكاس ذلك في كلتا الحالتين، على تطور العلاقة بينهما.





كما تسلِّط الجلسة الضوء على احتمال استخدام الأسلحة غير التقليدية سواء في ميادين القتال داخل أوكرانيا أو عند امتداد الحرب إلى بلدان أخرى، والآثار التي يمكن أن تنجم عن ذلك. هذا فضلًا عن مناقشة الجلسة لتداعيات الحرب عمومًا على الأمن النووي والأمن الغذائي وأمن الطاقة.

وتختم الجلسة نقاشها بالحديث عن احتمال نجاح روسيا وحلفائها في إقامة كتلة شرقية مكافئة وموازية للغرب، والتداعيات الاستراتيجية والجيوسياسية لذلك عند تحققه.

ومن الحديث عن تأثير الحرب في بنية النظام العالمي إلى تأثيرها في روسيا والغرب، يتحدث المشاركون في الجلسة الثانية عن أهداف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الحرب، ومعرفة إلى أي حد تحقق الخطط والاستراتيجيات التي وضعها هذه الأهداف.

كما يسلطون الضوء على العقوبات المتبادلة بين روسيا وأوربا وتكلفة ذلك على الطاقة والغذاء والأمن والهجرة، والعلاقة بين ذلك كله وبين صعود اليمين المتعصب إلى دوائر صنع القرار. كما يستعرضون بدائل الغرب، الذي قرر فك الارتباط مع روسيا، ومدى توفر هذه البدائل واستطاعتها تلبية النقص الذي سيخلفه فك الارتباط بين الطرفين.





تناقش الجلسات الثالثة والرابعة والخامسة من المنتدى تأثير الحرب الروسية الأوكرانية في الشرق الأوسط؛ فيتحدث المشاركون فيها عن ملامح هذا التأثير في قضايا بعينها مثل التسلُّح والملف النووي الإيراني والقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، فضلًا عن رصد تداعيات الحرب على عدد من البلدان العربية مثل لبنان والعراق والسودان وليبيا ومصر، والفرص التي يمكن لدول مثل دول الخليج العربي وتركيا استثمارها.

وتناقش الجلسة السادسة التغطيات الإعلامية لهذه الحرب، سواء من قبل الإعلام الروسي أو الغربي، متتبعةً السرديات التي يحاول كل طرف أن يقدمها إلى الرأي العام المحلي والدولي لإقناعه بصواب موقفه، وحشد الدعم والتأييد له، كما تستعرض الجلسة شهادات بعض المراسلين الميدانيين الذين غطوا وقائع تلك الحرب ولا يزالون يعملون في جبهاتها.

الذكاء الاصطناعي

ويسلط المنتدى الضوء على موضوع الذكاء الاصطناعي، الذي أصبح يشغل العالم حاليًّا بعد التطور الكبير الذي شهدته التكنولوجيا المتعلقة بهذا المجال؛ فيعقد “معهد الجزيرة للإعلام” مؤتمرًا للحديث عن استخدامات الذكاء الاصطناعي في الإعلام، والآثار المترتبة على ذلك، يوم الاثنين، 13 مارس/ آذار.