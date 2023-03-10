قيادي في حماس للإسرائيليين: لن تكونوا في مأمن طالما بقي الاحتلال (فيديو)

قال طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن العملية التي نفذتها كتائب القسام، الجناح العسكري للحركة، في قلب تل أبيب أمس، هي “رسالة للعدو الصهيوني بأن المقاومة قادرة على الوصول لأبعد نقطة في الأراضي المحتلة، وأن هذا الكيان بأكمله لن يكون أحد منه في مأمن طالما ظل محتلًا لأرض فلسطين”.

وأهاب النونو خلال مقابلة مع برنامج “المسائية” على الجزيرة مباشر بالمجتمع الدولي “توجيه خطابات إدانته للاحتلال الإسرائيلي الذي يستهدف المقدسات ويقتل المدنيين بمن فيهم الأطفال بدم بارد”.

وفي معرض تعليقه على اعتقال صلاح الخواجا والد الشهيد الفلسطيني معتز منفذ إطلاق النار في تل أبيب، قال النونو: “إن مثل هذه الإجراءات “تعد بمثابة الوقود للانتفاضة المستمرة، وإنها لن تؤدي إلا إلى المزيد من استهداف المقاومة للكيان الصهيوني بكل أشكاله سواء بشكل فردي أو جماعي”.

وقبل أن يعتقله الاحتلال، قال الخواجا، إن ما قام به ابنه جاء ردًّا على الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الفلسطينيين.

القيادي بحركة حماس طاهر النونو: عملية #تل_أبيب رسالة مفادها أن المقاومين قادرون على الوصول إلى كل نقطة في فلسطين المحتلة pic.twitter.com/MPREk1f85F — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 10, 2023

وتحدث الخواجا للجزيرة مباشر عن ابنه الشهيد، وقال إنه كان خلوقًا ومهذبًا ويعمل ليل ونهار ليؤمن قوت يومه.

وأشار إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة في حق الفلسطينيين وارتقاء عدد كبير من الشهداء على أيدي قوات الاحتلال سببت ردّ معتز ودفعته إلى القيام بما قام به.

وفي سياق متصل دعا النونو السلطة الفلسطينية للتوافق على استراتيجية موحدة لمقاومة الاحتلال، بعيدًا عن التجاذبات السياسية، بهدف وضع حد للممارسات التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

وأصيب 5 إسرائيليين، 2 منهم جروحهما خطيرة، بإطلاق نار قرب مقهى وسط مدينة تل أبيب.

وقالت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) إن “عملية إطلاق النار في وسط مدينة تل أبيب رد مبدئي على جرائم إسرائيل تجاه الفلسطينيين”.