قيادي بحركة الجهاد: الهدنة في غزة لا يمكن أن تستمر أمام العدوان في الضفة الغربية (فيديو)

قال المتحدث الرسمي باسم حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب إن حالة الهدوء المسجلة في قطاع غزة لا يمكنها أن تستمر في ظل العدوان الإسرائيلي اليومي والتصعيد الميداني في الضفة الغربية.

وأضاف شهاب في لقائه مع برنامج المسائية على الجزيرة مباشر، مساء الخميس “الوقائع على الأرض في الضفة الغربية تؤكد أننا بصدد حرب إسرائيلية مفتوحة ضد أبناء الشعب الفلسطيني بصورة يومية”.

وتابع قائلا “نحن مقبلون على مواجهة كبيرة ضد الاحتلال ولن يكون أي طرف فلسطيني بمنأى عن هذه المواجهة”.

"مواجهة كبيرة".. المتحدث باسم حركة الجـ هـ ـاد: حالة الهدوء في #غزة لن تستمر أمام ما يجري من عدوان في #الضفة_الغربية#المسائية pic.twitter.com/RbppPmMnQR — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 9, 2023

وشيّعت جماهير فلسطينية في محافظة جنين جثامين الشهداء الثلاثة الذين قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، خلال اقتحام بلدة “جبع” جنوب جنين.

وكانت قوات خاصة إسرائيلية أطلقت النارعلى مركبة في منطقة الفوارة في البلدة وبداخلها 3 شبان، ما أدى إلى استشهادهم. كما تم تشييع جثمان طفل آخر استشهد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الثلاثاء الماضي، في مدينة جنين.

وردد المشاركون في التشييع الهتافات الداعية إلى الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، والتصدي لممارسات الاحتلال وجرائمه التي ترتكب بحق أهالي جنين ومخيمها وقراها وبلداتها

من جهته أكد الناطق باسم حركة فتح، حسين حمايل أن البديل المفترض للهدنة هو الحرب. وفي ظل موازين القوى غير المتوازنة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فإن “الخاسر الأكبر في أي مواجهة سيكون هو الشعب الفلسطيني”.





وأضاف “لا يجب أن نقدم أمام وسائل الإعلام العربي والدولي على أن هناك توازن عسكري بين الفلسطينيين والإسرائيليين”.

وشدد المسؤول في حركة فتح على أنه لا يجب الاكتفاء بلوم السلطة الفلسطينية، مضيفا “الفصائل الفلسطينية ستكون الخاسر الأكبر في أي مواجهة متوقعة”.

وخلص حمايل إلى أن إسرائيل تحاول جاهدة تحويل الصراع في الأراضي المحتلة إلى اشتباك فلسطيني-فلسطيني، بدل توحيد الجهود الفلسطينية نحو الاستقلال وتحقيق الدولة الفلسطينية.