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غضب على مواقع التواصل بعد دعوة إعلامي مصري لأكل لحم الحمير (فيديو)

الإعلامي المصري تامر أمين (مواقع التواصل)
10/3/2023-|آخر تحديث: 10/3/202311:28 PM (مكة المكرمة)

أثار إعلامي مصري حالة من الغضب عبر مواقع التواصل، عقب طرحه تساؤلًا حول مشروعية تناول لحوم الخيول والحمير، مشيرًا إلى أنها تباع وتؤكل في كثير من أنحاء العالم، على حد قوله.

وعقب ضبط جزار باكستاني يبيع لحوم أحصنة للمواطنين في محافظة الدقهلية، قال المذيع المؤيد للنظام تامر أمين في تعليق عبر برنامجه بإحدى القنوات المحلية المصرية، أول أمس الأربعاء: “هو إحنا ليه مبناكلش لحم الحصان والحمير؟”.

وتابع أمين: “لحم الخيول والحمير تباع وتؤكل في دول كثيرة من العالم ومنها المتقدمة، ولحم الحصان من الأطباق الغالية جدًا في باريس ويقولون إنه صحي جدًا وآمن”.

واستطرد “مش عاوز أفتي بس متهيألي إنه حلال ومفيش حاجة في شرعنا الديني بتمنع أكل لحم الخيول والحمير”.

وضبطت حملة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الدقهلية، جزارًا باكستانيًا يذبح حصانًا لبيعه للمواطنين بـ160 جنيهًا للكيلو، حيث تم ضبط اللحوم المذبوحة ورأسين لحصانين.

تصريحات الإعلامي المقرب من السلطة أثارت حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وجهوا دعوات له لأكل لحوم الحمير بدلًا منهم، فيما رأى آخرون أن حديث أمين يكشف عن استخفاف كثير من الإعلاميين بالشعب المصري.

من جانبه قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن هناك إجماعًا من فقهاء المسلمين على تحريم تناول لحم الحُمُر الإنسية (أي التي تعيش مع الإنسان ويستعملها في حياته)، وأضاف: “من يريد أن يجامل فلا يجامل على حساب الشريعة الإسلامية”.

وقفزت جميع الأسعار بشكل غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة، وبلغت الزيادة ما بين 200% و300% مقارنة بأسعار العام الماضي ما جعلها بعيدة المنال عن أيدي ملايين المصريين بما فيهم الطبقة المتوسطة التي تآكلت بقوة.

وتشهد مصر ارتفاعًا تدريجيًا بأسعار اللحوم، التي تراوحت قبل أسبوعين بين 270 و280 جنيهًا، مع التفاوت بالأسعار بين المناطق الراقية والشعبية، بينما يُتوقع أن تتخطى الأسعار حاجز الـ300 جنيه، مع حلول شهر رمضان.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل