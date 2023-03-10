غضب على مواقع التواصل بعد دعوة إعلامي مصري لأكل لحم الحمير (فيديو)

أثار إعلامي مصري حالة من الغضب عبر مواقع التواصل، عقب طرحه تساؤلًا حول مشروعية تناول لحوم الخيول والحمير، مشيرًا إلى أنها تباع وتؤكل في كثير من أنحاء العالم، على حد قوله.

وعقب ضبط جزار باكستاني يبيع لحوم أحصنة للمواطنين في محافظة الدقهلية، قال المذيع المؤيد للنظام تامر أمين في تعليق عبر برنامجه بإحدى القنوات المحلية المصرية، أول أمس الأربعاء: “هو إحنا ليه مبناكلش لحم الحصان والحمير؟”.

وتابع أمين: “لحم الخيول والحمير تباع وتؤكل في دول كثيرة من العالم ومنها المتقدمة، ولحم الحصان من الأطباق الغالية جدًا في باريس ويقولون إنه صحي جدًا وآمن”.

واستطرد “مش عاوز أفتي بس متهيألي إنه حلال ومفيش حاجة في شرعنا الديني بتمنع أكل لحم الخيول والحمير”.

وضبطت حملة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الدقهلية، جزارًا باكستانيًا يذبح حصانًا لبيعه للمواطنين بـ160 جنيهًا للكيلو، حيث تم ضبط اللحوم المذبوحة ورأسين لحصانين.

تصريحات الإعلامي المقرب من السلطة أثارت حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وجهوا دعوات له لأكل لحوم الحمير بدلًا منهم، فيما رأى آخرون أن حديث أمين يكشف عن استخفاف كثير من الإعلاميين بالشعب المصري.

#تامر_أمين

استاذ تامر اتفضل حضرتك كُل انت لحم الحمير انت والاسرة الكريمه بتاعتك بالهنا والعافيه علي قلوبكم يا غالي .. لكن احنا كامصريين ولاد عز أوي

ابقي خد لفه كده علي كلامك قبل ماتصرح بيه 😏 pic.twitter.com/Bd2vw3GGl5 — 🦋 Habiba 🦋 (@_____H1_____) March 9, 2023

تامر امين مخلوق غريب وعجيب مره يغلط في سيدات اهالينا من الصعيد ومره تانيه مش عارف يفراق بين اللحم النضيف ولحم الحمير pic.twitter.com/NIqljHh1S6 — ابو البنات الزملكاوي (@smlsyd06336553) March 10, 2023

من جانبه قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن هناك إجماعًا من فقهاء المسلمين على تحريم تناول لحم الحُمُر الإنسية (أي التي تعيش مع الإنسان ويستعملها في حياته)، وأضاف: “من يريد أن يجامل فلا يجامل على حساب الشريعة الإسلامية”.

أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر «أحمد كريمة» ردا على دعوة الإعلامي «تامر أمين» لتناول لحوم الحمير والأحصنة: «تناول لحوم الحمير والبغال والقطط والكلاب حرام شرعا بإجماع الفقهاء، ولا توجد مجاملة في شرع الله» pic.twitter.com/FlIXMGaNyI — شبكة رصد (@RassdNewsN) March 9, 2023

يا جدعان التصريحات دي بتهينا جدا قدام نفسنا وقدام العالم

دا كدا منتهي الاهانة وكاننا في الشدة المستنصرية. — ايهاب الجوهري (@kha2eel) March 10, 2023

دور التوجه الاعلامي مهم لتوعية الشعب ل ايجاد بدائل من مصادر مختلفة من الغذاء تكون أقل تكلفة

=التوجه الاعلامي ⬇️#لحم_الحمير #تامر_أمين pic.twitter.com/1J9ihlZijR — soliman (@Soliman28497) March 10, 2023

بعد أن دعا #خالد_الجندي إلى أكل #لحم_الكلاب بزعم أنه حلال، الآن #تامر_أمين يدعو إلى أكل #لحم_الحمير وقريبا سيدعو الإعلام لأكل #الحشرات والديدان كمصدر رخيص وصحي للبروتين خطوات مرتبة لا تحدث عبثا لن يفاجئني قبول كثير من الناس لتلك الدعوات أما الأحرار فيجوعون ولا يأكلون الخبائث — Dr Mahmoud Saad د محمود سعد (@doc_mahmoudsaad) March 10, 2023

وقفزت جميع الأسعار بشكل غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة، وبلغت الزيادة ما بين 200% و300% مقارنة بأسعار العام الماضي ما جعلها بعيدة المنال عن أيدي ملايين المصريين بما فيهم الطبقة المتوسطة التي تآكلت بقوة.

وتشهد مصر ارتفاعًا تدريجيًا بأسعار اللحوم، التي تراوحت قبل أسبوعين بين 270 و280 جنيهًا، مع التفاوت بالأسعار بين المناطق الراقية والشعبية، بينما يُتوقع أن تتخطى الأسعار حاجز الـ300 جنيه، مع حلول شهر رمضان.