زلزال بقوة 4.8 يضرب ولاية قيصري وسط تركيا ولقطات توثق لحظاته الأولى (فيديو)

ضرب زلزال بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر ولاية قيصري وسط تركيا، فجر اليوم الجمعة، بحسب ما ذكرته رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية.

وأظهر مقطع فيديو كاميرا مراقبة بأحد مراكز التسوق -جرى تداوله- لحظة وقوع الهزة الأرضية في قيصري التركية فجر اليوم الجمعة.

وبيّن الفيديو عربات التسوق وهي تتحرك، وأرفف المركز التجاري وهي تهتز، وسرعان ما تناثرت محتوياتها على الأرض.

لقطات وثقتها كاميرا مراقبة من أحد المحال التجارية للحظة وقوع #هزة_أرضية بقوة 4.8 ضربت منطقة قيصري التركية فجر اليوم

#الجزيرة_مباشر #تركيا pic.twitter.com/kSuX0MaZaa — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 10, 2023

وقالت إدارة الكوارث التركية، إن مركز الزلزال كان في قضاء “حجيلر” بقيصري، مشيرة إلى أن الزلزال وقع على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وأشارت إدارة الكوارث والطوارئ التركية في بيان إلى أنه لم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار مادية في المنطقة التي ضربها الزلزال.

زلزال تركيا وسوريا

وفي 6 فبراير/ شباط الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان عنيفان بلغت قوتهما 7.7 و7.6 درجات، وتبعهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، مما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دمارا ماديا كبيرا.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في حينها، الولايات الـ10 المتضررة من الزلزال “مناطق منكوبة” ليطلق بذلك حالة الطوارئ بها مدة 3 أشهر وفقًا للدستور.

وأودى الزلزالان بحياة 46 ألفا و104أشخاص، بحسب ما أعلنته السلطات في تركيا، ووفقا للحكومة التركية، تم تسجيل انهيار، أو تضرر، أكثر من 173 ألف مبنى جراء الزلازل.

وتضرر نحو 20 مليون شخص في تركيا، وتقدر الأمم المتحدة عدد المتضررين في سوريا بنحو 8.8 ملايين شخص، وتم الإبلاغ عن مصرع 5900 شخص هناك جراء الزلزال.