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زلزال بقوة 4.8 يضرب ولاية قيصري وسط تركيا ولقطات توثق لحظاته الأولى (فيديو)

10/3/2023-|آخر تحديث: 10/3/202305:19 PM (مكة المكرمة)

ضرب زلزال بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر ولاية قيصري وسط تركيا، فجر اليوم الجمعة، بحسب ما ذكرته رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية.

وأظهر مقطع فيديو كاميرا مراقبة بأحد مراكز التسوق -جرى تداوله- لحظة وقوع الهزة الأرضية في قيصري التركية فجر اليوم الجمعة.

وبيّن الفيديو عربات التسوق وهي تتحرك، وأرفف المركز التجاري وهي تهتز، وسرعان ما تناثرت محتوياتها على الأرض.

وقالت إدارة الكوارث التركية، إن مركز الزلزال كان في قضاء “حجيلر” بقيصري، مشيرة إلى أن الزلزال وقع على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وأشارت إدارة الكوارث والطوارئ التركية في بيان إلى أنه لم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار مادية في المنطقة التي ضربها الزلزال.

زلزال السادس من فبراير 2023 دمر كثيرا من المباني جنوبي تركيا
زلزال 6 فبراير دمر كثيرا من المباني بجنوب تركيا (رويترز)

زلزال تركيا وسوريا

وفي 6 فبراير/ شباط الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان عنيفان بلغت قوتهما 7.7 و7.6 درجات، وتبعهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، مما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دمارا ماديا كبيرا.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في حينها، الولايات الـ10 المتضررة من الزلزال “مناطق منكوبة” ليطلق بذلك حالة الطوارئ بها مدة 3 أشهر وفقًا للدستور.

مبان متضررة من الزلزال الذي وقع في بلدة جندريس بالشمال السوري (رويترز)

وأودى الزلزالان بحياة 46 ألفا و104أشخاص، بحسب ما أعلنته السلطات في تركيا، ووفقا للحكومة التركية، تم تسجيل انهيار، أو تضرر، أكثر من 173 ألف مبنى جراء الزلازل.

وتضرر نحو 20 مليون شخص في تركيا، وتقدر الأمم المتحدة عدد المتضررين في سوريا بنحو 8.8 ملايين شخص، وتم الإبلاغ عن مصرع 5900 شخص هناك جراء الزلزال.

المصدر : الجزيرة مباشر