جدل في الولايات المتحدة عقب إقرار ولاية أمريكية باستمرار زواج الأطفال

استنكر مدونون عبر مواقع التواصل في الولايات المتحدة قرار مجلس شيوخ ولاية ويست فيرجينيا بالإبقاء على الحد الأدنى لسن زواج الفتيات في الولاية كما هو عند سن 16 عاماً.

وكان المجلس الذي يسيطر عليه أغلبية جمهورية قد صوّت، أمس الخميس، ضد التعديلات التي طرحها عدد من أعضائه برفع الحد الأدنى لزواج الفتيات إلى 18 عاماً، فيما يعرف باسم قانون “HB3018”.

يذكر أنه في عام 2016 أصدر مركز “بيو” للأبحاث السياسية والاجتماعية بالعاصمة واشنطن إحصائية تفيد بتسجيل الولاية 753 حالة زواج لفتيات تحت سن الـ 18 عاماً.

ورفض عدد كبير من النشطاء البارزين ذلك الأمر عبر الفضاء الرقمي بالولايات المتحدة خلال الساعات الماضية، فيما برزت أيضاً اتهامات للجمهوريين بدعمهم ما بات يوصف بـ”زواج الأطفال”.

ونشرت نائبة مجلس النواب عن ولاية ويست فرجينيا كايلا يونج، صورة لأعضاء شيوخ الولاية الذين رفضوا مشروع التعديلات وعلقت قائلة: “هؤلاء هم الشيوخ الذين صوّتوا بـ (لا) في المجلس أمس على قانون “HB3018”، فعلوا ذلك بدون مناقشة ولا تعديلات لوضع حد لسن الزواج، لم يفعلوا أي شئ سوى التصويت بـ(لا).”

Here are the NO votes on HB3018 in Senate Judiciary yesterday. No discussion, no amendments to put in a floor for the age of marriage….nothing…just a no vote. https://t.co/aDgT1lA7Du pic.twitter.com/0QIpGFd8zX

وقالت الناشطة دون تايري: “اسمي دون تايري، وأنا أكتب إليكم لأنني أرغب في التحدث رسميًا بشأن HB3018 الذي كان يستهدف القضاء على زواج الأطفال في ولاية ويست فيرجينيا؛. أنا ناجية من زواج الأطفال، كان عمري 13 عاماً عندما أُجبرت على الزواج من المعتدي البالغ من العمر 32 عاماً، وتعرضت من جراء ذلك للإيذاء الجنسي”.

My name is Dawn Tyree, and I am writing to you because I would like to speak on the record regarding #HB3018 to end #childmarriage in #WestVirginia. I am a survivor of child marriage. I was 13-years-old when I was forced to marry my 32-year-old abuser. He had been sexually abus.

— Dawn Tyree 🪷 Undereducated lobbyist changing laws (@Dawnbtyree) March 10, 2023