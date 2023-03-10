تعز المحاصرة.. نقل 3 أطفال إلى العناية المركزة إثر سقوط خزان مياه عليهم أثناء انتظار دورهم (فيديو)

أصيب 3 أطفال في أحد أحياء مدينة تعز جنوب غربي اليمن، أثناء سعيهم لجلب الماء، إثر سقوط خزان عليهم، في ظل أزمة مياه خانقة تشهدها المحافظة المحاصرة.

وسقط خزان مياه يسع 3 آلاف لتر على أطفال في حي الشماسي بمدينة تعز يوم الثلاثاء، أثناء انتظار دورهم للحصول على المياه فأصاب 3 منهم، جرى نقلهم إلى المستشفى وهم في حالة حرجة.

وظلت أجساد الأطفال تحت الخزان أكثر من 10 دقائق، وسط صراخ الأمهات وعجز الحاضرين عن تحريك الخزان وإنقاذهم.

وأظهر فيديو جرى تداوله، حالة من الفزع والصراخ وسط محاولات لرفع الخزان عن الأطفال من دون جدوى.

صرخات ما بعد الكارثة

وكتب عبد الولي النعماني وهو صانع محتوى رقمي “مؤلم جدًّا، كارثة وجريمة لا تغتفر. يوم الثلاثاء بحارتنا الشماسي حارة الرضوان جنب الجامعة الحديثة الساعة 4 العصر تم تعبئة برميل ماء وهذا البرميل تم وضعه فوق قاعدة حديد وبعد التعبئة فلت البرميل -3000 لتر- فوق ثلاثة أطفال وهم حاليًّا بالعناية المركزة. وشوفوا دماء الأطفال تسيل على الأرض”.

ووجه نداءً إلى السلطة المحلية “اتقوا الله. ماذا لو أصلحتم مشروع المياه وأخرجتم المواطنين من هذا العناء وتفاديتم كوارث ما يحدث أثناء تعبئة الماء؟”.

وقال المصور الصحفي أحمد باشا “حادثة مؤلمة جدًّا حدثت في حي الشماسي حيث سقط خزان الماء على 3 أطفال أثناء انتظارهم دورهم أسفل الخزان من أجل نقل الماء إلى منازلهم”.

وأضاف “هكذا هي معاناة تعز مع المياه منذ الأزل، ولطالما اختلطت الدماء بالمياه سواء بقذيفة أو حوادث عرضية مختلفة، على الحكومة تحمل مسؤولياتها تجاه مواطنيها وإيصال المياه إلى جميع المنازل وعمل حل جذري لهذه المشكلة الأزلية”.

الأزمة في اليمن

وتتهم منظمات حقوقية وإنسانية الحوثيين بفرض حصار على مدينة تعز -التي تخضع لسيطرة الحكومة- ومنع قوافل الإغاثة الإنسانية من الوصول إلى السكان والمتضررين من الحرب، وهو ما تنفيه الجماعة.

ووافقت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، في مطلع يونيو/ حزيران العام الماضي، على تمديد هدنة إنسانية في البلاد مدة شهرين، بعد انتهاء هدنة مماثلة بدأت في الثاني من أبريل/ نيسان الماضي.





ويشهد اليمن حربًا منذ نحو 7 سنوات، أودت بحياة أكثر من 233 ألف شخص، وقد أصبح 80% من سكانه يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم وفق الأمم المتحدة.

ومنذ مارس/ آذار 2015 ينفذ تحالف عربي تقوده السعودية عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على عدة محافظات منذ سبتمبر/ أيلول 2014.