“المهمة لم تنتهِ بعد”.. الخوذ البيضاء تعلن خطة شاملة لإزالة أنقاض الزلزال بشمال سوريا

بدأ الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) إزالة الأنقاض من جميع المدن والبلدات المنكوبة في شمال غربي سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة في 6 فبراير/ شباط.

آلاف الأطنان من الركام وجدران وشيكة السقوط

ولا تزال آلاف الأطنان من الركام المنهارة من منازل المدنيين التي دمرها الزلزال تعيق حركة المدنيين في مدن وبلدات الشمال السوري، وتستمر فرق الخوذ البيضاء في أعمالها في إزالة تلك الأنقاض بالإضافة إلى أعمالها في تأمين حياة المدنيين من خطر الجدران الوشيكة السقوط.

لاتزال آلاف الأطنان من الركام المنهارة من منازل المدنيين التي دمرها الزلزال تعيق حركة المدنيين في مدن وبلدات شمال غربي #سوريا، تستمر فرقنا بأعمالها في إزالة الأنقاض بالإضافة لأعمالها بتأمين حياة المدنيين من خطر الجدران الآلية للسقوط.#الخوذ_البيضاء #زلزال_سوريا pic.twitter.com/EIWtNDt3zZ — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) March 9, 2023

وأعلنت الخوذ البيضاء، في بيان مساء الخميس، عن تنسيق مع المجالس المحلية للبدء بالأبنية الواقعة داخل النطاق العمراني، أو التي أثرت بشكل كبير في حياة السوريين، ثم الانتقال إلى الأبنية الأبعد ذات التأثير المحدود.

وأفادت المؤسسة الإغاثية أنها تلتزم بحفظ حقوق مالكي العقارات المهدمة وممتلكاتهم، عن طريق تشكيل لجنة مختصة للحصول على تفويض من الأهالي ومتابعة تسليمهم الأمانات، ومفرزات عملية إعادة التدوير.

بيان من الخوذ البيضاء حول خطة العمل الشاملة في مرحلة إزالة الأنقاض التي خلفها الزلزال

لقراءة البيان كاملاً: https://t.co/xLWUeoKfrS#الخوذ_البيضاء #زلزال_سوريا #سوريا pic.twitter.com/zBzEY0YxM2 — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) March 9, 2023

وأكد البيان أن التنفيذ سيكون وفق نهج صديق للبيئة، يضمن تسريع رفع الأنقاض وإعادة تأهيل البنية التحتية، وأن إعادة تدوير الأنقاض لن تحمل تبعات ضارة على البيئة.

وأفاد الدفاع المدني السوري أن الأبنية المتصدعة وركام المهدّمة جزئيًّا في الزلزال تشكّل خطرًا على المواطنين.

لم تنته المهمة بعد فآلاف العائلات المنكوبة من الزلال لاتزال بحاجة للمساعدة في تأمين المأوى، تساعد فرقنا على تجهيز أرضيات المخيمات ومراكز الإيواء في عددٍ من المدن والبلدات التي انهارت فيها مئات المباني السكنية أو تصدعت بفعل الزلزال المدمر.#الخوذ_البيضاء #زلزال_سوريا pic.twitter.com/DBvZq6FaHf — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) March 9, 2023

لم تنتهِ المهمة بعد

وقالت الخوذ البيضاء “لم تنتهِ المهمة بعد، فآلاف العائلات المنكوبة من الزلال لا تزال بحاجة للمساعدة في تأمين المأوى، تساعد فرقنا على تجهيز أرضيات المخيمات ومراكز الإيواء في عددٍ من المدن والبلدات التي انهارت فيها مئات المباني السكنية أو تصدعت بفعل الزلزال المدمر”.

تفتقر مخيمات التهجير ومراكز الإيواء للمنكوبين من الزلزال والتي أنشأت بظروف طارئة، لبنية تحتية مناسبة، تساعد فرقنا المدنيين على حفر جور فنية تخفف من فرص انتشار الأمراض والأوبئة في مراكز الإيواء ومخيمات التهجير.#الخوذ_البيضاء #زلزال_سوريا pic.twitter.com/toFkMNDAM3 — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) March 9, 2023

وتعمل فرق الخوذ البيضاء التطوعية على نشر التوعية بين المدنين عن طرق الإخلاء الآمن أثناء الكوارث، بعد حالة الخوف التي انتشرت بين المدنيين بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق شمال غربي سوريا.

تكثّف فرقنا من جلسات التوعية للمدنين بما يخص طرق الإخلاء الآمن والتصرف الصحيح أثناء الكوارث، بعد حالة الخوف التي انتشرت بين المدنيين بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق شمال غربي سوريا الشهر الماضي.#الخوذ_البيضاء #زلزال_سوريا_تركيا pic.twitter.com/ShHVpDxhOY — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) March 9, 2023

وفي إطار استجابتها لآثار الزلزال المدمر، تساعد الخوذ البيضاء على تجهيز مراكز الإيواء للمنكوبين وتركيب الخيام فيها، مستغلة تحسن الأحوال الجوية قبل عودة الأجواء الشتوية التي تضاعف معاناتهم.

في إطار استجابتها لآثار الزلزال المدمر، تساعد فرقنا بتجهيز مراكز الإيواء للمنكوبين وتركيب الخيام فيها، مستغلين تحسن الأحوال الجوية وقبل عودة الأجواء الشتوية التي تضاعف معاناتهم.#الخوذ_البيضاء #زلزال_سوريا #سوريا pic.twitter.com/GJv1WUobab — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) March 9, 2023

وكتبت “ظروف السوريين القاسية منذ 12 عامًا فرضت علينا أن نكون بجانبهم في كل الأوقات، كنا في الخطوط الأولى لنساند مجتمعنا على التعافي من آثار الحرب والكوارث”.

ظروف السوريين القاسية منذ 12 عاماً فرضت علينا أن نكون بجانبهم في كل الأوقات، كنا في الخطوط الأولى لنساند مجتمعنا على التعافي من آثار الحرب والكوارث.#الخوذ_البيضاء #يوم_المرأة_العالمي#اليوم_الدولي_للمرأة pic.twitter.com/vSfTZ8Xizv — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) March 9, 2023

وقال البنك الدولي إن الزلزال المدمر تسبب في أضرار مادية تقدر بنحو 5.1 مليارات دولار. وكانت المنطقة السورية المتضررة من الزلزال قد تأثرت بالحرب الأهلية التي شهدتها البلاد منذ عام 2011، ويُتوقع أن تؤدي الكارثة إلى تراجع النشاط الاقتصادي الذي سيؤثر بشكل أكبر في النمو.

The two massive earthquakes on February 6 caused an estimated $34.2 billion in direct physical damages in #Türkiye. That's the equivalent of 4% of the country’s 2021 GDP. Learn more in an assessment by @WorldBank and @GFDRR: https://t.co/0CFVjg7S9I pic.twitter.com/siWJNYR5eF — World Bank (@WorldBank) March 3, 2023

وذكر تقرير للبنك الدولي أن الأضرار التي سببها الزلازل تعادل نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وتشمل 4 محافظات يقيم فيها نحو 10 ملايين شخص بينهم العديد من النازحين داخليًّا.