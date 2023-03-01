تطعيم الأشتال.. مهندس فلسطيني ينقل تجربة يابانية ناجحة إلى أرض غزة (فيديو)

نقل المهندس الزراعي الفلسطيني وليد السلطان تجربة علمية من اليابان إلى قطاع غزة، ووفر بها على المزارعين العناء والجهد.

فتح المهندس المختص في تلقيح الخضروات والفواكه مشروعه الخاص بتطعيم الأشتال الزراعية، وشغّل معه عددًا من أبناء القطاع المتخصصين.

وقال وليد السلطان للجزيرة مباشر، إنه سافر إلى اليابان وحصل على تدريب مكثف لنقل فكرة يعود ظهورها إلى العام 1920 إلى قطاع غزة وفلسطين بشكل عام.

وأنشأ المهندس الفلسطيني تجربة يابانية ناجحة على أرض غزة بأيادٍ فلسطينية، إذ يُطعّم المشتل في كل موسم بنحو مليون شتلة.

وأوضح أن الأشتال التي تُزرَع في المشتل بعضها برية والبعض الآخر معدلة وراثيًّا لتحمّل أمراض التربة.

ويغني هذا النوع من الزراعة عن استخدام المبيدات غير الآمنة، كما يوفر فرص العمل.

وقال وليد للجزيرة مباشر، إنه احتاج في بداية المشروع إلى عدد من المهندسين المتخصصين في تطعيم الخضروات، حتى يتمكن مشتله من تلبية احتياجات السوق.