بينها النقابة العامة.. تفاعل لافت مع تقرير الواشنطن بوست عن هجرة الأطباء من مصر

أثار تقرير نشرته صحيفة الواشنطن بوست عن هجرة الأطباء الشباب من مصر ردود فعل واسعة.

وتفاعلت النقابة العامة للأطباء في مصر مع التقرير الذي حمل عنوان “الأطباء الشباب يهاجرون من مصر بحثًا عن وظائف أفضل بالخارج” عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

ودعت النقابة أعضاءها إلى المشاركة في استبيان أصدرته عن ظروف العمل والأجور للأطباء العاملين في القطاعين الحكومي والخاص.

واستعرض تقرير الواشنطن بوست الذي نُشر الأحد الماضي تجارب أطباء مصريين تواصلت الصحيفة معهم، ونقلت عن طبيب مصري (34 عامًا) قوله “لم أفكر مرتين عندما جاءني عرض للعمل بمستشفى في بريطانيا، فالراتب هنا يعادل 40 مرة ما كنت أتقاضاه في مصر”.

وأضاف أنه بعد سنوات قضاها في الدراسة والتدريب، عمل بمستشفى حكومي في مصر ليجد كامل دخله ما يعادل 300 دولار شهريًّا، ويعبّر عن صعوبة ظروف العمل الطبي في مصر قائلًا “ممارسة الطب في مصر كأنك تضرب رأسك في حائط غير قابل للهدم”.

طبيب مصري يقول في حوار لجريدة "واشنطن بوست" عن #هجرة_الأطباء إنه لم يتردد عندما عُرض عليه العمل في بريطانيا فالراتب أكثر 40 مرة من الذي كان يتقاضاه في #مصر pic.twitter.com/vSBh3rUAFS — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) February 28, 2023

ونقلت الصحيفة عن شاب يعمل طبيبًا مقيمًا بتخصص أمراض باطنية بمستشفى بشيكاغو في أمريكا قوله “تركت العمل الحكومي في مصر بعد عمل أسابيع عدة فقط، وسافرت إلى السعودية عام 2017 وعملت ممارسًا عامًّا في وحدة رعاية صحية أساسية استطعت خلالها ادخار 20 ألف دولار، مكنتني من السفر إلى أمريكا للحصول على ترخيص مزاولة المهنة”.

وسألت جريدة الواشنطن بوست طبيبة (28 عامًا) تعمل في مصر، فأجابت “راتبي الشهري يكفي بالكاد تكلفة مواصلاتي والإفطار، أعمل 7 أيام في الأسبوع، وكثيرًا ما أبيت في المستشفى”.

تتحمل 99.9% من تكاليف دراستهم

ونقلت الصحيفة ضمن تقريرها عن وزارة الصحة المصرية على لسان المتحدث الرسمي لها حسام عبد الغفار قوله “يوجد 5426 وحدة رعاية صحية أساسية نصفها فقط مجهز بشكل كاف بالخدمات الأساسية مثل الأشعة والتحاليل، لم يكن هناك اهتمام بالصرف على هذه الوحدات، ولكن الآن وزارة الصحة تخطط لتجديد هذه الوحدات والانتهاء منها بنهاية عام 2024”

وأضاف “يجب على شباب الأطباء تقديم التضحيات طواعية، فالحكومة تتحمل 99.9% من تكاليف دراستهم”.

وأشارت الصحيفة إلى أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن معدل الأطباء في مصر بالنسبة للمواطنين هو 7.09 أطباء لكل 10 آلاف مواطن، بينما الحد الأدنى المقبول هو 10 أطباء لكل 10 آلاف مواطن.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن المعدل في أمريكا 35 طبيبًا لكل 10 آلاف مواطن، وفي السويد 70 طبيبًا لكل 10 آلاف مواطن، مشيرة إلى أن دول أقل من مصر في المستوى الاقتصادي معدل الأطباء بها أعلى من مصر، مثل الجزائر يوجد 17 طبيبًا لكل 10 آلاف مواطن، وبوليفيا 10 أطباء لكل 10 آلاف مواطن.

واشنطن بوست: خلال آخر 4 سنوات الأطباء المصريين يغادرون #مصر بأعداد كبيرة بحثا عن ظروف ورواتب أفضل، يقدر أعداد المغادرين بنحو 12 ألف طبيب مصري..

(هجرة الأطباء) pic.twitter.com/QaVkGvDtvv — Eslaam Hafez • إسـلام (@Eslaam_hafez) February 27, 2023

عملت فيديو اشرح فيه مقال لواشنطن بوست عن هجرة آلاف الأطباء المصريين كل عام بسبب تردي الأوضاع. الغريب انه جائني أكثر من رد لأطباء يعتقدون أن هجرتهم هذه هي نتاج لسياسة مقصودة لكي يتحولوا لمصدر عملة صعبة من خلال تحويلاتهم لأهلهم بمصر. يعني الاطباء يعتقدون انهم يتم تصديرهم بالأساس!؟ — علاء بيومي – Alaa Bayoumi (@Alaabayoumi) February 28, 2023