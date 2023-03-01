كاتبة فرنسية تتهم الإخوان المسلمين بالتسلل داخل الاتحاد الأوربي والسعي لأسلمة أوربا (فيديو)

زعمت الكاتبة الفرنسية فلورنس بيرغود بلاكل أن جماعة الإخوان المسلمين تملك مشروعًا خاصًا من أجل السيطرة على أوربا ونشر الإسلام في دولها.

وأضافت فلورنس أنها أجرت خلال العقود الثلاثة الماضية أبحاثًا اجتماعية وأنثروبولوجية على الدور الذي تقوم به الجماعة في دول الاتحاد الأوربي.

وقالت “الأمر يتعلق بمشروع عالمي لتطبيق الشريعة الإسلامية على الأراضي الأوربية وإعادة نظام الخلافة، اعتمادًا على دور جديد للنساء”، حسب زعمها.

واتهمت الكاتبة جمعية “اتحاد المنظمات الإسلامية في أوربا” بالعمل في لندن وباريس وبروكسل لأسلمة أوربا.

"Les frères musulmans, dont le projet est d'islamiser l'Europe, ont noyauté l'UE, transformé les associations de lutte contre le racisme en associations de lutte contre l'islamophobie et détourné les fonds des études sur l'islamisme vers des études sur l'islamophobie" @FBBlackler pic.twitter.com/U0Tf6UcKcg — Le Fascisme Islamiste Dévoilé (@IslamismeFrance) February 27, 2023

والشهر الماضي، قالت الكاتبة الفرنسية المعروفة بتوجهها اليميني الرافض للإسلام والمسلمين، في لقاء حواري عبر قناة (سي نيوز) إن المنظمات الإسلامية نجحت في الوصول لجميع الفئات العمرية في دول أوربا، مؤكدة أنها تعمل بطريقة مهيكلة وأنها ماضية في سبيل تحقيق أهدافها الكبرى.

وواصلت المتحدثة قائلة إن هذه الهيئات توغلت بعمق داخل مؤسسات الاتحاد الأوربي وهيئاته وحتى مختلف الدول الأوربية، وباتت تظهر على شكل منظمات مناهضة للعنصرية والإسلاموفوبيا.

يذكر أن فلورنس بيرغود بلاكل أكاديمية فرنسية حاصلة على الدكتوراه في الأنثروبولوجيا، وتخصصت في دراسة التيارات الإسلامية في سياق علماني، كما نشرت أبحاثًا عن علاقة الاقتصاد بالدين، وصدر كتاب لها مؤخرًا بعنوان “الأخوية وشبكتها” عن الإخوان المسلمين والإسلام السياسي.