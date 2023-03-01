على دراجة هوائية.. رحلة سوري من ألمانيا إلى مكة تنتهي بالصلاة عليه في المسجد الحرام (فيديو)

سافر اللاجئ السوري غازي شحادة (53 عاما) من مدينة هامبورغ الألمانية إلى مكة على دراجة هوائية، في رحلة استمرت 73 يوما، لكنه توفي بعد وصوله إلى مشارف مكة وهو بملابس الإحرام، إثر إصابته بجلطة قلبية مفاجئة.

ودُفن شحادة في مكة بعد الصلاة على جثمانه في المسجد الحرام.

وقال أقرباء شحادة إنه توفي ليلة الإسراء والمعراج.

ومر شحادة في أثناء رحلته بدول عدة، منها النمسا ثم إيطاليا، مستخدما عربة موصولة بدراجته الهوائية، ليصل إلى القاهرة في 4 فبراير/شباط الماضي، ثم تابع سيره باتجاه البحر الأحمر، حتى وصل إلى ساحل سفاجا الذي انطلق منه إلى مكة.