“كأنه زلزال”.. عشرات الضحايا إثر تصادم مروع بين قطارين في اليونان (فيديو)

قُتل 36 شخصًا وأصيب نحو 85، جراء حادث اصطدام وقع بين قطارين يقومان برحلة بين أثينا وتيسالونيكي، في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، لكن ملابسات الحادث الأكثر دموية من نوعه في اليونان لا تزال غير واضحة.

وقال حاكم المنطقة التي وقع فيها الحادث، إن قطار ركاب كان متوجهًا من أثينا إلى مدينة سالونيك الشمالية، وقطار بضائع اصطدما على سرعة عالية قرب مدينة لاريسا بوسط اليونان.

وقال الحاكم إن العربات الأربع الأولى من قطار الركاب خرجت عن مسارها، وإن أول عربتين اللتين اندلعت بهما النيران بعد الاصطدام، دُمرتا بالكامل تقريبًا.

وأضاف أن كلا القطارين اندفع باتجاه الآخر على المسار نفسه، وقال “كانا يمضيان بسرعة كبيرة، ولم يكن أحد السائقين يعلم أن الآخر قادم”.

وذكرت وسائل الإعلام اليونانية أن هذه الكارثة هي “أسوأ حادث للسكك الحديدية شهدته اليونان على الإطلاق”، وتسبب الاصطدام في اندلاع حريق بعدد من عربات الركاب مما أدى إلى إصابة العديد منهم بحروق.

وكان قطار الركاب يقوم برحلة بين العاصمة أثينا ومدينة تيسالونيكي في شمال شرقي البلاد، بينما كان قطار الشحن يقوم بالرحلة نفسها في الاتجاه المعاكس.





وقال رئيس بلدية (تامبه) إن عددًا كبيرًا من الطلاب كانوا في القطار في طريق عودتهم إلى تيسالونيكي بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة، لوجود عطلة رسمية في اليونان.

وأظهرت مقاطع فيديو عربات خرجت عن مسارها، وأصابتها أضرار كبيرة وتحطمت نوافذها مع وجود أعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد في الهواء وحطام متناثر على الطريق، في حين كان عمال الإنقاذ يبحثون عن الركاب المحاصرين.

“أشبه بزلزال”

قال أحد الركاب (28 عامًا) الذي قفز سالمًا من بين الحطام، “سمعنا دويًّا كبيرًا، كانت 10 ثوان مرعبة”.

وأضاف “كنا نتقلب في العربة حتى سقطنا على جانبنا، ثم ساد الذعر، الكابلات تشتعل، كانت النيران فورية، بينما كنا ننقلب كنا نحترق، كانت النار يمينًا ويسارًا”.

وتم إجلاء نحو 250 راكبًا بسلام إلى تيسالونيكي في حافلات، وقال أحد الركاب إنه تمكن من الفرار بعد أن كسر نافذة القطار بحقيبة سفره، في حين قال شاب آخر “كان هناك ذعر في العربة والناس يصرخون”، وأضاف “كان الأمر أشبه بزلزال”.

وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء إن إجلاء الركاب جارٍ في ظروف صعبة للغاية نظرًا لخطورة اصطدام القطارين، وظهر في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، رجال الإنقاذ وهم يستخدمون المصابيح المثبتة في الرأس في البحث عن ناجين في المنطقة المحيطة.

وقال أحد عمال الإنقاذ المتطوعين “نعيش مأساة، نُخرج أناسًا أحياء مصابين، هناك قتلى، سنبقى حتى نعثر على آخر شخص”.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن نحو 350 شخصًا كانوا مسافرين في قطار الركاب الذي خرج من أثينا في حوالي السابعة والنصف مساء بالتوقيت المحلي (05:30 بتوقيت غرينتش)، وقالت فرقة الإطفاء إنها أبلغت بالحادث قبل منتصف ليل الثلاثاء بقليل.

حوادث سابقة

وقُتل 19 شخصًا عام 1972 عندما اصطدم قطاران بالرأس خارج منطقة لاريسا.

ويحتاج نظام السكك الحديدية المتقادم في اليونان إلى تحديث في ما يتعلق بالمسارات وأنظمة الإشارات والتحكم الآلي في العديد من المناطق.

وباعت اليونان شركة السكك الحديدية (ترينوز) لشركة إيطالية عام 2017 في إطار برنامج الإنقاذ الدولي، وتوقعت استثمار مئات الملايين من اليوروهات في البنية التحتية للسكك.