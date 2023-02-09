مسؤول بالرئاسة التركية للجزيرة مباشر: قادرون على إعادة إعمار المناطق المتضررة في أقل من عام (فيديو)

قال عضو مجلس الأمن والسياسات الخارجية بالرئاسة التركية مسعود حقي جاشين إن الزلزال الذي ضرب محافظات الجنوب التركي يعد أكبر كارثة تشهدها المنطقة منذ زلزال 1812 في عهد الدولة العثمانية.

وأضاف جاشين في لقاء مع برنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر، مساء الأربعاء، أن الخسائر الكبيرة التي خلفها الزلزال ناجمة عن قرب الضربات الزلزالية من سطح الأرض مما جعل البنايات الكبيرة والعالية غير قادرة على الصمود.

وتابع جاشين قائلًا إنه تم تحريك وحدات من الجيش إلى جانب العشرات من فرق الإنقاذ والمنظمات غير الحكومية والطلاب من أجل المساهمة في التخفيف من تبعات هذه الكارثة.

"شكر قطر على دعمها المستمر".. مستشار الرئاسة التركية د. مسعود جاشين يتحدث عن العقبات التي تواجه السلطات التركية في مواجهة كارثة الزلزال#الجزيرة_مباشر #زلزال_تركيا_سوريا pic.twitter.com/BnJJX5NPTH — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 8, 2023

وشدد المسؤول التركي على أن بلاده قادرة على إعمار المناطق المتضررة في أقل من عام، مضيفًا أن أكبر تحدٍ يواجه العاملين في الإنقاذ هو ظروف الطقس البارد في المناطق المنكوبة إلى جانب انهيار البنية التحتية في تلك المناطق.

وقال إن هناك العديد من الدول العربية والإسلامية التي سارعت لدعم تركيا في هذه الأوقات العصيبة، مؤكدًا أن دولة قطر كانت سباقة في تقديم المساعدات لدعم الشعب التركي في الساعات الأولى للزلزال، كما فعلت في العديد من الأوقات العصيبة السابقة.

وعن الحصيلة النهاية لضحايا للزلزال، أوضح المسؤول التركي أنه من الصعب تقديم أرقام نهائية للكارثة.





من جهته أوضح إزاني توران مدير عام الوقف بوزارة الشؤون الدينية التركية، أن منظمات الوقف الخيري في تركيا قامت بتحريك 9 آلاف موظف إلى المناطق المتضررة من أجل تقديم الخدمات الإنسانية في الميدان، مضيفًا أنه تم إرسال ألف خيمة لإيواء المنكوبين.

وقال توران إن هناك العديد من المناطق المتضررة ما زالت بحاجة لمزيد من الدعم الإنساني والخدمات الغذائية والطبية. وأضاف أن أعدادًا هائلة من المباني انهارت بالكامل والكثير من سكانها وجدوا أنفسهم في العراء وسط درجات برودة قاسية.

وبلغ إجمالي عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب، فجر الاثنين، جنوبي تركيا وشمالي سوريا 11959 قتيلًا وأكثر من 59 ألف مصاب حتى اللحظة، وسط هزات ارتدادية تضرب المنطقة.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في الولايات العشر المتضررة من الزلزال التي أعلنها “مناطق منكوبة”.