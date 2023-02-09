عبر الجزيرة مباشر.. المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية يناشد دول العالم إغاثة المنكوبين في سوريا (فيديو)

قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بمنطقة الشرق الأوسط، أحمد المنظري، إن الوضع العام لنتائج كارثة الزلزال الذي ضرب شمالي سوريا “يوكد أننا بصدد كارثة كبرى”، حيث تشير الأرقام إلى وفاة أكثر من 4 آلاف سوري و إصابة 3 آلاف أخرين.

وأكد المنظري خلال مشاركته في برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، مساء الأربعاء، أن الحصيلة تبقى مؤقتة في ظل استمرار انتشال أعداد إضافية من القتلى والمصابين من تحت الأنقاض.

وأضاف المنظري أن الاحتياجات الطبية والإنسانية تفوق طاقة المنظمات الإغاثية العاملة على الأرض في الشمال السوري، مناشدا جميع المؤسسات الدولية الكبرى والدول والأفراد لتقديم مزيد من المساعدات.

المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية: تداعيات #الزلزال في الأراضي السورية تفوق طاقة الأجهزة المحلية#المسائية #زلزال_سوريا_تركيا pic.twitter.com/7vZ9X6TTxQ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 8, 2023

وضرب الزلزال محافظات حلب وإدلب واللاذقية وحماة السورية، وشعر به سكان في كل من لبنان والأراضي الفلسطينية واليونان وقبرص وأرمينيا وجورجيا والعراق وبعض المناطق في مصر.

وأوضح المسؤول في الصحة العالمية أن المنظمة شرعت منذ اللحظات الأولى للكارثة في عقد اجتماعات تنسيقية في العاصمة السويسرية جنيف من أجل تقييم الوضع على الأرض وإعداد البرامج العملية للتعامل مع تداعيات الكارثة.

وقال “سأكون في مدينة اللاذقية وحلب والمناطق المتضررة يوم غد الخميس، من أجل تقييم الوضع على أرض، والإشراف على تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمتضررين”.

وأضاف قائلا “مناطق الشمال الغربي من سوريا تشهد أزمة صحية وإنسانية جراء الحرب والحصارخلال السنوات الماضية، وهذه الأزمة تضاعفت مع هذا الزلزال المدمر”.

وكشف المسؤول في منظمة الصحة العالمية أن هناك تنسيقا مسبقا يقوم على تقديم هذه المساعدات الطبية والإنسانية من خلال دخولها عبر بوابات غازي عنتاب، مشددا على أن الوضع العام لهذه الكارثة يقتضي العمل على دفن القتلى وإسعاف المصابين قبل أي شيء آخر.

وبلغ إجمالي عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب، فجر الاثنين، جنوبي تركيا وشمالي سوريا 11959 قتيلا وأكثر من 59 ألف مصاب حتى اللحظة، وسط هزات ارتدادية تضرب المنطقة.