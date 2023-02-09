صور وفيديوهات كثيرة يتم تداولها على وقع المآسي جراء زلزال تركيا وسوريا المدمر خاصة مع وجود الآلاف تحت الأنقاض وتضاؤل آمال العثور على ناجين، لكن صورا وحكايات بعينها تظل عالقة في الأذهان.

ونشرت وكالة الأنباء الفرنسية قصة صورة الأب التركي المكلوم التي هزّت مشاعر العالم. فقد كان مصورها آدم ألتان يعمل أمام مبنى منهار عندما رأى رجلا جالسا قرب الأنقاض في ولاية كهرمان مرعش، مركز الزلزال الذي أودى بأكثر من 16 ألفا في تركيا وحدها حتى الآن.

لم يكن أي فريق إنقاذ قد وصل إلى الموقع، الثلاثاء الماضي، غداة وقوع الكارثة، وكان السكان يحاولون إزالة الأنقاض بأنفسهم لإنقاذ أحبائهم.

ظلّ الرجل الذي يرتدي سترة برتقالية ساكنًا وسط الاضطرابات، غير مبال بالمطر والبرد.

أب مفجوع😢 يمسك يد ابنته المتوفاة "إرماك" (15 عامًا) التي لقيت حتفها في الزلزال المدمر بمدينة كهرمان مرعش التركية#الجزيرة_مباشر #زلزال_تركيا #Kahramanmaras pic.twitter.com/6u2ol6hkUo — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 7, 2023

لاحظ حينها آدم ألتان أن الرجل الذي يبعد 60 متراً عنه كان يمسك بيد ممتدة من بين الأنقاض.

بدأ حينها بتصوير المشهد: أب يمسك بيد طفلته الميتة بدون أن يتركها، وسط الأنقاض والدمار.

التقط ألتان الصور بينما راقبه الرجل الذي همس له بصوت مرتجف “التقط صوراً لطفلتي”.

ترك الأب يد ابنته التي لم يرغب في إفلاتها للحظة ليوضح للمصور المكان الذي ترقد فيه ابنته البالغة من العمر 15 عامًا، قبل أن يسارع إلى إمساكها مجددا.

يقول آدم ألتان “لقد تأثرت كثيراً في ذلك الوقت. اغرورقت عيناي بالدموع. ظللت أقول لنفسي (يا إلهي، هذا ألم لا يطاق)”.

ثم سأل المصور الرجل عن اسمه واسم ابنته، وأجابه الأب مسعود هانسر “ابنتي إرماك”.

أب يمسك يد ابنته 💔💔🥺🥺 pic.twitter.com/dxCcODPt69 — Argentino ✝️🇦🇷🇮🇶🇳🇱✝️ (@Elargentini) February 7, 2023

يقول المصور “تحدث بصعوبة، بصوت منخفض للغاية. كان من الصعب طرح مزيد من الأسئلة عليه فقد طلب السكان من حوله من الناس التزام الصمت حتى يتمكنوا من سماع أصوات الناجين المحتملين المحاصرين تحت الأنقاض”.

انتشرت الصورة في وسائل الإعلام حول العالم وكذلك على مواقع التواصل حيث تشاركها مئات آلاف المستخدمين المصدومين من آثار الزلزال.

لم يترك يدها حتى بعد أن فارقت الحياة

أب تركي ظل يمسك يد ابنته وهي تحت الأنقاض لساعات طويلة حتى جاءت فرق الإنقاذ وقد فارقت الحياة. pic.twitter.com/0fBht9fDNt — El Capitano⭐ (@spuerlilo) February 7, 2023

ويقول آدم ألتان أنه تلقى آلاف الرسائل من أنحاء العالم تعبّر عن التضامن مع حزن الأب المفجوع.

وأضاف “أعتقد أنها صورة سترسخ في ذاكرتي. أخبرني كثيرون أنهم لن ينسوا هذه الصورة أبدًا، وأنا منهم”.

وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا إلى 16546 قتيلا وأكثر من 66 ألف مصاب وفي سوريا إلى 3317 قتيلا وأكثر من 5 آلاف مصاب.

ماتت ابنته فأمسك يدها تحت الأنقاض.. صورة ترسم المأساة الحزينة أب مكلوم يمسك يد ابنته في انتظار فرق الإنقاذ لتساهم في إخراجها من تحت ركام منزلهم المنهار فماتت قبل أن تأتي فرق الانقاذ#زلزال_سوريا_تركيا #الهزه_الارضيه #هزة_أرضية pic.twitter.com/oorXuUqmQo — ابو طارق المأربي (@aop11ds) February 8, 2023

هذا أبي يَمُدُنِي بحنانه و أنا في العالم الآخر.

انتزعني الموت من حُضنه، فلم يتخلى عني.

فلتبكى النساء على مثله، و لتفخر المعالى بذكره. أب تركي يمسك يد ابنته ذات الخمسة عشر عامًا، والتي ماتت تحت الأنقاض.#زلزال_سوريا_تركيا #هزة_أرضية #الزلازل pic.twitter.com/vbfSSjRGWS — صالح السلامي (@Saleh_Alsalami) February 8, 2023

أب مسلم تركى مفجوع يمسك يد ابنته المتوفاةإرماك 15 عامًا تحت الأنقاض وقد ماتت رحمها الله نتيجة الزلزال المدمر بمدينة كهرمان مرعش

وظل الأب هكذا 14ساعة

اللهم اربط على قلبه وقلوب اخواننا المنكوبين فى تركيا وسوريا ولاتفجعنا فى احبتنا

يارب لطفك ورحمتك بعبادك

نستغفرك ربنا ونتوب إليك pic.twitter.com/1K4yoovchA — ممدوح إسماعيل (@mamdouh_ismail_) February 7, 2023