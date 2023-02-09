ضربها أكثر من ألف زلزال منذ بداية العام.. 4 قتلى على الأقل في بابوا الإندونيسية (فيديو)

قُتل 4 أشخاص على الأقل وفقد آخرون، اليوم الخميس، جراء زلزال ضرب عاصمة مقاطعة بابوا الإندونيسية، ما أدّى إلى انهيار مبان ومقهى على شاطئ البحر.

ورصدت هيئة الأرصاد الجوية والجيوفيزيائية الإندونيسية خلال الساعة الأولى التي تبعت الزلزال نحو 12 هزة أرضية مواقعها في حيثيات متقاربة مع الزلزال الأول، وتفاوتت درجاتها ما بين 2.3 و4.2 درجات بمقياس ريختر.

وشعر السكان بالزلزال الذي بلغت شدته 5.4 درجات على مقياس ريختر، وحُدّد مركزه في جنوب العاصمة جايابورا على عمق 22 كيلومترًا، بحسب ما أفاد المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي.

وقال رئيس وكالة إدارة الكوارث في جايابورا، إن مقهى قد انهار بعد أن دمر مبنى، وقتل 4 أشخاص، مشيرًا إلى أنهم “قد سقطوا في البحر”.

كما دمر الزلزال، منازل ومباني أخرى بما في ذلك أكبر مركز تسوق في المدينة، في حين انتشل السكان جثامين الأشخاص الأربعة من البحر، وجرى نقل المرضى من مستشفى جايابورا العام إلى خارج المبنى.

وفرّ سكان من جايابورا من المنازل والمتاجر بعد الهزّة، وقالت امرأة فرّت من مطعم آخر عندما حصل الزلزال “كنت أتناول الطعام حين بدأ كلّ شيء يهتزّ فجأة، وزادت الهزّة قوة”.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية والجيوفيزيائية إن مدينة جايابورا والمناطق المحيطة شهدت نشاطًا زلزاليًا متصاعدًا خلال الأسابيع الخمسة الماضية، حيث سجلت 1079 هزة أرضية صغيرة ومتوسطة منذ الثاني من يناير، شعر السكان بـ132 هزة منها، وأقواها التي وقعت ظهر اليوم بقوة 5.4 درجات بمقياس ريختر.

ورفعت السلطات درجة التأهب ودعت السكان إلى التأكد من حالة المنازل والمباني قبل العودة إليها بعد تعرضها لمئات الهزات منذ مطلع العام الجاري.

وتشهد إندونيسيا نشاطًا زلزاليًا وبركانيًا متكررًا بسبب موقعها على “حلقة النار” في المحيط الهادئ حيث تصطدم الصفائح التكتونية، وهي منطقة معروفة بالثوران البركاني والهزات الأرضية.