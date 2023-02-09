سباق مع الزمن.. استمرار إنقاذ وانتشال مصابي الزلزال في تركيا وسوريا (فيديو)

في أجواء البرد القارس، تواصل طواقم الإغاثة بحثها المحموم تحت الأنقاض في محاولة لإنقاذ ناجين من الزلزال الذي ضرب فجر يوم الاثنين الماضي، منطقة جنوب شرق تركيا وشمال سوريا، وتلته هزات ارتدادية.

ويعقّد سوء الأحوال الجوية والأمطار عمليات الإنقاذ المتسارعة، في وقت بدت في الساعات الـ72 الأولى حاسمة للعثور على ناجين، بحسب ما قال رئيس الهلال الأحمر التركي.





العثور على مزيد من الناجين

وتتواصل جهود إنقاذ المصابين من تحت أنقاض المباني المدمرة جراء الزلزال جنوبي تركيا، حيث نجحت الفرق المختصة في إنقاذ عالقين بعضهم مكث أكثر من 70 ساعة تحت الأنقاض، في مدن عدة.

وتسابق فرق البحث والإنقاذ في تركيا الزمن لانتشال المصابين من أنقاض المباني المنهارة، وتمكنت الفرق اليوم الخميس، من إنقاذ 3 أشخاص بعد مرور 76 ساعة على الزلزال، في ولاية غازي عنتاب.





وفي ولاية كهرمان مرعش، تمكنت الفرق من إنقاذ زوجين وابنة لهما عمرها 5 أعوام من تحت الأنقاض، ونجحت الفرق في إنقاذ العائلة بعد مرور 73 ساعة على الزلزال.

وتمكنت الفرق كذلك من إنقاذ مسنّ عمره 72 عاما من تحت الأنقاض بولاية كهرمان مرعش أيضا بعد مرور 72 ساعة على وقوع الزلزال أيضا، كما أنقذت عددا من الأشخاص من تحت الأنقاض بعد مرور 64 ساعة على الزلزال.

تسابق الزمن.. فرق البحث تستمر في إنقاذ مصابي الزلزال بـ #تركيا بعد أكثر من 73 ساعة https://t.co/4ur5dJHMlG pic.twitter.com/G9jMeLpNMW — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 9, 2023

وفي ولاية هاطاي، نجحت الفرق في إنقاذ 6 أشخاص بينهم 3 أطفال من تحت الأنقاض بعد 68 ساعة، وفي نفس الولاية أنقذت مسنّة عمرها 80 عاما بعد 68 ساعة من الزلزال أيضا.

وفي ولاية أدي يامان، تمكنت الفرق من إنقاذ طفلة عمرها 11 عاما بعد 66 ساعة من الزلزال، وفتاة جامعية عمرها 21 عاما بعد 69 ساعة من الزلزال.





وفي شانلي أورفة أنقذت الفرق امرأة عمرها 33 عاما بعد مرور 69 ساعة على الزلزال، وفي ولاية ديار بكر استطاعت طواقم البحث إنقاذ امرأة من تحت الأنقاض بعد مرور 72 ساعة على الزلزال.

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بقوة 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، مما خلف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.

قلوب تخفق وعيون باكية تنتظر عمليات الإنقاذ، ودمار يحيط في المكان.

استمرار عمليات البحث والإنقاذ في مدينة جنديرس بريف #حلب، المنكوبة جراء الزلزال.#الخوذ_البيضاء #زلزال_سوريا #سوريا pic.twitter.com/o2mAI4PVon — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) February 9, 2023

وتجاوزت حصيلة ضحايا الزلزال حتى صباح اليوم الخميس في تركيا وسوريا 16 ألف قتيل بحسب البيانات الرسمية.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 12391 قتيلا ونحو 63 ألف إصابة.

⛔ عاجل: 2/1ـ ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في شمال غربي #سوريا لأكثر من 1900 حالة وفاة، وأكثر من 2950 مصاب، والعدد مرشح للارتفاع بشكل كبير بسبب وجود مئات العوائل تحت أنقاض الأبنية والمنازل المدمرة، فرقنا تواصل عمليات البحث والإنقاذ وسط ظروف صعبة جداً بعد مرور 75 ساعة على الزلزال. pic.twitter.com/PfVRiDpZMa — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) February 9, 2023

وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال في عموم سوريا إلى أكثر من 3 آلاف قتيل وأكثر من 5 آلاف مصاب.

وقال الدفاع المدني السوري إن عدد قتلى الزلزال ارتفع إلى أكثر من 1780، وعدد المصابين إلى أكثر من 2900 بشمال غرب البلاد.