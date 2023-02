دخول أول قافلة مساعدات أممية إلى شمالي سوريا منذ وقوع الزلزال

دخلت قافلة مساعدات أممية، اليوم الخميس، مؤلفة من 6 شاحنات، إلى محافظة إدلب شمالي غرب سوريا، وهي الأولى منذ وقوع الزلزال فجر الاثنين الماضي.

ودخلت المساعدات من معبر جلوة غوزو من الجانب التركي، عابرةً إلى الأراضي السورية من معبر باب الهوى.

وسيتم إيصال المساعدات التي دخلت إلى شمالي سوريا ضمن برنامج آلية المساعدات الإنسانية لسوريا، إلى المتضررين من الزلزال.

وقال مسؤولو منظمات إغاثية في الشمال السوري إن القافلة هي مساعدات كانت مجدولة قبل وقوع الزلزال، وليست مخصصة للمنكوبين.

وأضافوا أن القافلة تحوي مواد تنظيف وحفاظات للأطفال ومساعدات اعتيادية.

The UN sent six truckloads of humanitarian aid through Türkiye to Idlib, northwestern Syria following deadly earthquakes on Monday https://t.co/mWLaFK05rt pic.twitter.com/Sf8aJSR4vo

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 9, 2023