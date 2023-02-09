خلافًا للمعتقد الشائع.. دراسة: الزواج التعيس أفضل للصحة من العزوبة

على عكس ما قد يظن بعض الناس، توصلت دراسة إلى أن الزواج غير السعيد أفضل للصحة من العزوبة؛ إذ وجد العلماء أن المتزوجين كانوا معرّضين أكثر لارتفاع مستويات السكر في الدم، بغض النظر عن مدى انسجام علاقتهم.

وأظهرت نتائج الدراسة التي نشرتها صحيفة ديلي ميل، أن الأشخاص المتزوجين، يكونون أقل تعرضًا لارتفاع مستويات السكر في الدم، الذي قد يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وذلك بغض النظر عن مدى سلامة علاقة الزوج بزوجته.

ويعتقد الخبراء أن الأزواج يؤثر بعضهم في سلوك بعض فيما يتعلق بالنظام الغذائي، كما يسعون إلى الحصول على دخل مشترك أعلى، مما قد يؤدي إلى تناول طعام صحي.

🤔🤔🤔Good luck convincing people in unhappy marriages

👇

Unhappy marriages are BETTER for your health than being single or divorced, scientists say

👇https://t.co/GRZZKhzdlZ — Stoned Ranger (@Stoned_Ranger_) February 7, 2023

وتضاف هذه الدراسة إلى دراسات سابقة وجدت أن الزواج يمكن أن يؤدي إلى مجموعة من الفوائد الصحية على غرار إطالة العمر وتقليل السكتات الدماغية والنوبات القلبية وتقليل خطر الإصابة بالاكتئاب، فضلًا عن تناول طعام صحي، وأن المتزوجين يحظون بهذه الفوائد أكثر من غير المتزوجين.

لكن الباحثين أرادوا التركيز في هذه الدراسة على كيفية تأثير العلاقة الطويلة الأمد في مستويات السكر في الدم، وأن ذلك يمكن أن يكون نتيجة لعوامل تشمل النظام الغذائي والهرمونات والتوتر الذي يتعرض له الأشخاص بشكل يومي.

واعتمدت الدراسة على تحليل الباحثين من جامعة كارلتون، أوتاوا، بكندا، وجامعة لوكسمبورغ، لبيانات أكثر من 3300 بالغ، تتراوح أعمارهم بين 50 و89 عاما، وسُئل المشاركون عما إذا كانوا متزوجين، وتبين أن 76% منهم متزوجون، كما وُجهت إليهم مجموعة من الأسئلة لمعرفة مدى سعادتهم في حياتهم الزوجية.

ثم تم تحليل النتائج والبيانات التي تم جمعها من عينات الدم المأخوذة كل أربع سنوات، والتي تقيس متوسط مستويات السكر في الدم.

ووجد الخبراء أن مستويات السكر في الدم بالنسبة للمتزوجين كانت أقل بمتوسط الخُمس (21%) منها لدى غير المتزوجين أو المطلقين أو الأرامل رجالًا ونساءً.

وتجدر الإشارة إلى أن جودة العلاقة ومدى انسجام الزوجين، لم يحدث فرقًا كبيرًا في متوسط مستويات الجلوكوز في الدم، وقد أقر الباحثون بأن ذلك كان مفاجئًا في ضوء النتائج السابقة.

وعلى الجانب الآخر، فقد عانى غير المتزوجين من تغيرات كبيرة في مستويات السكر التراكمي (Hemoglobin A1C)، وزادت لديهم احتمالات الإصابة بمقدمات السكري.

وبناء على نتائج البحث المنشورة في مجلة “بي إم جي لأبحاث السكري” الطبية، اقترح خبراء الصحة تشجيع العلاقات الزوجية خاصة عند التقدم في العمر لتقليل مخاطر المشاكل الصحية.