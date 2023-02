خلافًا للمعتقد الشائع.. دراسة: الزواج التعيس أفضل للصحة من العزوبة

على عكس ما قد يظن بعض الناس، توصلت دراسة إلى أن الزواج غير السعيد أفضل للصحة من العزوبة؛ إذ وجد العلماء أن المتزوجين كانوا معرّضين أكثر لارتفاع مستويات السكر في الدم، بغض النظر عن مدى انسجام علاقتهم.

وأظهرت نتائج الدراسة التي نشرتها صحيفة ديلي ميل، أن الأشخاص المتزوجين، يكونون أقل تعرضًا لارتفاع مستويات السكر في الدم، الذي قد يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وذلك بغض النظر عن مدى سلامة علاقة الزوج بزوجته.

ويعتقد الخبراء أن الأزواج يؤثر بعضهم في سلوك بعض فيما يتعلق بالنظام الغذائي، كما يسعون إلى الحصول على دخل مشترك أعلى، مما قد يؤدي إلى تناول طعام صحي.

