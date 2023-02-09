“ثقب الحياة”.. هكذا تعمل فرق الإنقاذ في تركيا على انتشال الضحايا من تحت الأنقاض (فيديو)

شرح مراسل الجزيرة مباشر عبد العزيز مجاهد الطريقة التي تقوم فيها فرق الإنقاذ بانتشال ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وسوريا.

وقال مجاهد خلال مداخلته مع برنامج المسائية “ما يجري بالضبط هو تحديد موقع الشخص تحت الأنقاض وبعده عن السطح المهدم، بعد ذلك تقوم فرق الإنقاذ بإحداث ثقب دائري يخترق كل الأنقاض والطبقات الإسمنتية حتى يصل إلى الشخص العالق”.

وأضاف “عن طريق هذه الفتحة ينزل أحد رجال الإنقاذ معه معدات التنفس ويمسك بالشخص الذي يريد إخراجه وينتشله”.

وأوضح أن رجال الإنقاذ لا يزيلون كل الأنقاض بل يقومون بعمل ما يسمى “ثقب الحياة”.

وبلغ إجمالي عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب، فجر الاثنين، جنوبي تركيا وشمالي سوريا 11959 قتيلا وأكثر من 59 ألف مصاب حتى اللحظة، وسط هزات ارتدادية تضرب المنطقة.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في الولايات العشر المتضررة من الزلزال التي أعلنها “مناطق منكوبة”.

مقارنة مع أوكرانيا

يقول مجاهد، الذي غطى الحرب الروسية في أوكرانيا لأشهر عديدة إن “الدمار الذي أحدثه الزلزال أكبر بكثير من دمار الحرب في أوكرانيا”.

وأشار إلى أن “بلدات أزيلت عن الوجود. بشر لم يعودوا متواجدين”.

وتابع “هناك أثر غير مباشر، ربع سكان تركيا يبيتون في الشوارع. أسر بالكامل تحاول أن تجد أي وسيلة للخروج من هذه المناطق”.

وختم “هذا الزلزال غيّر وجه المنطقة بالكامل، جنوب تركيا لن يكون كما بعده، هذا الجيل من الأتراك لم يشهد مثل هذه الأزمة”.