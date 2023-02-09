بالآليات الثقيلة.. لبنان يساعد في إغاثة منكوبي الزلزال في سوريا

أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي حمية، اليوم الخميس، انطلاق آليات ثقيلة خاصة إلى سوريا للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ والإغاثة لمنكوبي الزلزال الذي ضرب مناطق في البلاد.

وقال الوزير في بيان صحفي “انطلاقًا من تحديد دقيق للحاجيات الضرورية للدولة السورية، قمنا بالتواصل السريع مع عدد من الشركات الخاصة التي تمتلك آليات ثقيلة يمكنها رفع الأنقاض والوصول إلى المحاصرين بالردم وإنقاذ الأرواح بالسرعة المطلوبة”.

الوقوف مع #سوريا لمواجهة تداعيات #الزلزال كان عبر:

-تشكيل بعثة توجهت إليها للمساعدة في عمليات الإنقاذ والبحث والمسح الميداني .

-فتح المرافئ اللبنانية والمطار أمام الشركات المحملة بالمساعدات الانسانية وإعفائها من الرسوم#مطار_بيروت_هو_مطار_دمشق

و #مرفأ_طرابلس_هو_مرفأ_اللاذقيه pic.twitter.com/mKCwUbake1 — Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) February 7, 2023

وأضاف “بعدما أبدت مجموعة من الشركات مشكورة استعدادها لتلبية نداء الواجب والإنسانية، مساء أمس، تم الإيعاز بانطلاق آليات ضخمة تابعة لها إلى الجمهورية العربية السورية، وذلك للمشاركة في تنفيذ مهام الإنقاذ والمساعدة برفع الأنقاض للحد من آثار هذه الكارثة الإنسانية”.

وأشار إلى أن “القطاع الخاص يمكن له أن يسهم بفعالية في التخفيف من هول الكارثة نظرًا لما يمتلكه من معدات ثقيلة لها دور أساسي في هكذا كوارث”.

رفع الإنقاص وإنقاذ الأرواح بالسرعة المطلوبة كانت خلف قرارنا بضرورة التواصل مع شركات لارسال آليات ثقيلة تابعة لها إلى أماكن #الزلزال_في_سوريا، وذلك استجابة لحاجاتها الملحة في هكذا كوارث ودعماً لعمل البعثة المرسلة إليها.#لبنان القطاعين العام والخاص بجانب الأشقاء في سوريا pic.twitter.com/8FtJVAWGSh — Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) February 9, 2023

وكانت بعثة لبنانية مؤلفة من الصليب الأحمر، وفوج إطفاء بيروت والدفاع المدني، وإدارة الكوارث والجيش اللبناني توجهت إلى سوريا، أول أمس الثلاثاء، للمساعدة في عمليات الإنقاذ.

ونقل وفد وزاري لبناني مكلف من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إلى دمشق استعداد لبنان لفتح مطاراته وموانئه لاستقبال مساعدات ترد إلى سوريا من أيّ دولة أو جهة.

اللقاء مع الرئيس السوري د بشار الأسد في دمشق،شكّل مناسبة لتقديم واجب العزاء بضحايا #زلزال_سوريا باسم الحكومة اللبنانية والتأكيد على أن #لبنان يضع إمكاناته من خلال البعثة وفتح مرافئه والمطار أمام الشركات المحملة بالمساعدات الإنسانية واعفائها من رسوم المطارات والمرافئ. pic.twitter.com/fPNozqpAhA — Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) February 8, 2023

وكان وفد قد توجه، صباح أمس، إلى دمشق، لعقد سلسلة لقاءات مع المسؤولين السوريين تتناول الشؤون الإنسانية وتداعيات الزلزال المدمّر الذي تضرّرت بسببه مناطق عدة في سوريا.

وترأس الوفد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب، وضمّ وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، ووزير الشؤون الاجتماعية الدكتور هكتور الحجار، ووزير الزراعة عباس الحاج حسن، وكبار المستشارين والمسؤولين في الوزارات الأربع.

ويعد هذا أول وفد وزاري رسمي يزور دمشق منذ اندلاع النزاع، رغم توجه وزراء إليها بمبادرات شخصية سابقًا، بعدما كانت الحكومات المتعاقبة قد اتبعت سياسة “النأي بالنفس” عن النزاع في سوريا.