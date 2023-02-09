الهلال الأحمر القطري يواصل إنقاذ منكوبي زلزال تركيا وسوريا (فيديو)

قال رئيس بعثة الهلال الأحمر القطري في تركيا مازن عبد الله إن شحنة مساعدات إنسانية قطرية وصلت أمس الأربعاء إلى مدينة غازي عنتاب التركية، مشيرًا إلى أن المساعدات وجهود الإنقاذ تأتي في ظروف بالغة الصعوبة جراء الطقس البارد وتراكم الثلوج.

وأضاف عبد الله، في مقابلة مع (الجزيرة مباشر)، أنه على الرغم من مقتل 3 من أعضاء الهلال الأحمر القطري أثناء عمليات الإنقاذ، فإن البعثة ما زالت تقوم بواجبها على أكمل وجه.

وتابع: “قدمنا 4800 سلة غذائية لأسر المصابين، وركزنا على المناطق الأشد تضررا”.

وأشار رئيس بعثة الهلال الأحمر القطري أيضا إلى أنهم وفّروا عددًا من القوافل الطبية المتنقلة لمساعدة المنكوبين بالأدوية اللازمة والدعم النفسي، فضلًا عن الرعاية الطبية المتكاملة.

وعلى صعيد المساعدات المقدمة للمناطق المنكوبة في الشمال السوري، أشار عبد الله إلى وصول 35 طنًّا من المساعدات تحوي بطانيات وألبسة ومواد إيواء، تمهيدًا لإرسال عدد آخر من المساعدات سيتم تسليمها تباعًا عبر المنافذ الحدودية.

بدوره، قال المتحدث باسم الدفاع المدني السوري محمد الشبلي، إن جهود رجال الإنقاذ ما زالت مستمرة منذ 70 ساعة وحتى الآن، في محاولة للبحث عن ناجين تحت ركام الأنقاض، رغم تضاؤل الأمل في العثور على أحياء.

وأضاف الشبلي، في تصريحات لـ(الجزيرة مباشر)، أن الكارثة تفوق إمكانات الدولة برمتها، وأن الوقت ليس في صالح جهود الإنقاذ، مع كثافة أعداد الضحايا واتساع نطاق الأبنية المنهارة.

وناشد الجهات الدولية إرسال فرق إنقاذ من أجل تقديم يد المساعدة، مؤكدا تأخر وصول المساعدات، رغم قيام الجهات المعنية بإعلان الشمال السوري منطقة منكوبة منذ الساعات الأولى لوقوع الزلزال.

وتجاوزت حصيلة ضحايا الزلزال حتى صباح اليوم الخميس في تركيا وسوريا 16 ألف قتيل بحسب البيانات الرسمية.