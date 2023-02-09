“احفر لي القبر لحد ما اجي”.. أب سوري مكلوم يرفض دفن أبنائه قبل تدفئتهم (فيديو)

تداول نشطاء على مقاطع التواصل الاجتماعي مقطعا لأب سوري، يرجو فيه من المسعفين أن يدفئوا أبناءه -الذين قضوا في الزلزال- قبل دفنهم، وذلك بعدما جمّد البرد القارس جثثهم.

ويُظهر الفيديو الأبَ، ببلدة جنديرس في ريف حلب، وهو يناشد المنقذين قائلا: “بالله خليكم نحطهم بالصوبة.. طلع وجههم بوظ (ثلج)، بيتي ما فيه حَرمات، والله العظيم للفهم وأجي عقبال ما تحفرولي القبر.. احفر لي القبر لحد ما اجي”.

"احفرلي القبر لحد ما إجي".. أب سوري مكلوم يرفض دفن أولاده الذين قتلهم زلزال مدينة جنديرس بريف حلب قبل تدفئتهم .. 💔😢#الجزيرة_مباشر | #هزة_أرضية | #زلزال_تركيا_سوريا | #deprem pic.twitter.com/AFcOj5H9NY — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 8, 2023

وتشكل ظروف الطقس عقبة أمام جهود الإنقاذ، نظرًا إلى البرد القارس وتساقط الثلوج في عدد من المناطق التي ضربها الزلزال.

وإذا كان الشخص العالق يستطيع أن يصبر يومًا أو اثنين أو حتى ثلاثة في الظروف العادية، فإن شدة البرد تنذر بتقصير هذه المدة، فيصبح الهلاك محدقًا بشكل أسرع.

وأظهر مقطع آخر عددا من السوريين في البلدة نفسها (جنديرس)، وهم يبكون ذويهم الذين فقدوهم تحت الأنقاض، وسط تعثر جهود الإنقاذ جراء قلة الدعم وضعف الإمكانات.

وقال مواطن سوري بكلمات باكية حزنًا على الضحايا الذين فقدهم: “كسروا ظهرنا.. والله كسروا ظهرنا” ثم تابع: “الحمد لله.. الحمد لله على كل حال”.

وتجاوزت حصيلة الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، 16 ألف قتيل و69 ألف مصاب، حسب أرقام رسمية، نُشرت اليوم الخميس، ولا تزال عمليات البحث تتواصل للعثور على ناجين في أجواء من البرد الشديد.