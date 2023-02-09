أنقذه بجسده فنجا.. إنقاذ طفل سوري عثر عليه في أحضان والده الذي قضى جراء الزلزال (فيديو)

تمكن رجال الإنقاذ في الشمال السوري من انتشال طفل صغير حيا من تحت الأنقاض بعدما احتضنه أبوه ليحميه من انهيارالصخور وثقل الأنقاض.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مؤثر للحظة إخراج الطفل الصغير من تحت الأنقاض وتأكيد رجال الإنقاذ لوفاة الوالد الذي ظل يحميه بجسده إلى أن توفي تحت الركام مانحا الحياة لطفله الصغير.

وبمجرد خروج الطفل حيا صرخ أحد رجال الانقاذ “عايش عايش”، لتبدأ بعد ذلك سلسلة التكبير والتهليل فرحا بنجاه الطفل الصغير.

ويواصل الزلزال المدمر الذي ضرب، فجر الاثنين الماضي، جنوبي تركيا وشمالي سوريا في حصد آلاف الأرواح في ظل تضاءل فرص الحصول على ناجين جدد من تحت الأنقاض وضعف جهود انتشال العالقين في سوريا.

وكان الزلزال قد ضرب محافظات حلب وإدلب واللاذقية وحماة في سوريا، وشعر به السكان في كل من لبنان والأراضي الفلسطينية واليونان وقبرص وأرمينيا وجورجيا والعراق وبعض المناطق في مصر.