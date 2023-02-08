مباحثات قطرية بحرينية في الرياض لإنهاء “الملفات المعلقة” (فيديو)

قالت وكالة الأنباء القطرية، الثلاثاء، إن وزير الخارجية القطري التقى نظيره البحريني في الرياض، وبحثا معًا وضع الآليات اللازمة والإجراءات لإطلاق مسار المباحثات على مستوى اللجان الثنائية، “لإنهاء الملفات الخاصة المعلقة بينهما”.

وعُقد الاجتماع بين الوفدين القطري والبحريني في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض.

وترأس وفد دولة قطر في الاجتماع، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وترأس وفد البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية.

🎥 | اجتماع قطري – بحريني لوضع آليات وإجراءات إطلاق مسار المباحثات الثنائية#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/zjrJ5sDF6p — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) February 7, 2023

وبحسب بيان نُشر على الصفحة الرسمية للخارجية القطرية، فإن الاجتماع تناول “وضع الآليات والإجراءات اللازمة لإطلاق مسار المباحثات على مستوى اللجان الثنائية، وفقًا لما تضمّنه بيان العلا الصادر عن قمة العلا، لإنهاء الملفات الخاصة المعلقة بينهما”.

كما أكد الجانبان “أهمية العمل والتعاون بين البلدين الشقيقين بما يعزز العلاقات الأخوية، ويحقق تطلعات شعبيهما في الأمن والاستقرار والتنمية، ويدعم مسيرة العمل المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية”، حسب البيان.

وعُقدت قمة العلا بالسعودية، في 5 يناير/كانون الثاني 2021، بمشاركة قطر والسعودية ومصر والإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان.