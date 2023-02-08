شاهد: سوري يرفض إسعاف نفسه حتى انتشال جثمان زوجته من تحت الأنقاض

تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر رجل سوري مصاب جراء الزلزال رفض الذهاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وأصر على البقاء عند ركام منزله حتى انتشال جثمان زوجته من تحت الأنقاض شمالي غرب إدلب.

ونشر الصحفي السوري جميل الحسن مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع يظهر فيه الزوج السوري وهو يتابع عملية انتشال جثمان زوجته والدموع تغرق عينيه.

توفت زوجته تحت الأنقاض.. فرفض إسعاف نفسه قبل انتشالها pic.twitter.com/6bkMtXlCZx — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) February 6, 2023

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات وعشرات الهزات الارتدادية مخلفة خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا إلى 5894 قتيلا على الأقل وإصابة 34810، وفي سوريا ارتفعت إلى 2370 قتيلا و2554 مصابا، في حصيلة تتزايد مع مرور الدقائق.