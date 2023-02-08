زلزال سوريا وتركيا.. إنقاذ طفل في اللحظات الأخيرة قبل اختناقه تحت الأنقاض شمالي حلب (فيديو)

تمكن أفراد من الدفاع المدني السوري من الوصول إلى طفل وإنقاذه قبل انقطاع أنفاسه تحت ركام منزله في جنديرس شمالي حلب، بعد الزلزال الذي ضرب المنطقة يوم الاثنين.

وأظهر مقطع فيديو أفراد الدفاع المدني وهم يبحثون تحت ركام منزل متهدم، قبل أن تمتد أياديهم لانتشال طفل من بين الركام وهو في حالة صحية صعبة، وقد ظهرت كدمات على أنحاء من جسمه.

⛔ ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في شمال غربي #سوريا لأكثر من 1280حالة وفاة وأكثر من 2600 مصاب والعدد مرشح للارتفاع بشكل كبير بسبب وجود مئات العوائل تحت الأنقاض، بعد مرور أكثر من 50 ساعة على الزلزال.

الصور من ملس وارمناز في ريف #إدلب أمس 7 شباط#الخوذ_البيضاء #زلزال_سوريا pic.twitter.com/IfFbMaHMNQ — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) February 8, 2023

ارتفاع عدد الضحايا

وارتفع إجمالي ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا إلى 8764 قتيلًا و39464 مصابًا حتى اللحظة.

وبينما تُواصل فِرق الإنقاذ عمليات البحث عن ناجين تحت ركام الأبنية المهدمة، ارتفع عدد قتلى الزلزال في تركيا إلى 6234 و37011 مصابًا.

وقالت مصادر طبية ورسمية وجهات إنقاذ في النظام السوري والمعارضة إن الأعداد ارتفعت إلى 2530 قتيلًا و4654 مصابًا.

ويُتوقع أن يرتفع العدد كثيرًا بسبب وجود مئات الأسر أسفل الحطام، بعد مرور أكثر من 50 ساعة على وقوع الزلزال.





هزة ارتدادية

وفي السياق، وقع زلزال، فجر اليوم الأربعاء، بقوة 4 درجات على مقياس ريختر في البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل ولاية هطاي جنوبي تركيا.

وأفادت إدارة الطوارئ والكوارث التركية (أفاد) في بيان، بأن الزلزال وقع على عمق 6.94 كيلومترات، مشيرة إلى أن مركزه يبعد مسافة 71.61 كيلومترًا عن ساحل قضاء تابع لولاية هطاي.