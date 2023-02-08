زلزال تركيا وسوريا.. استمرار انتشال أحياء بينهم رضّع ومسنون (فيديو)

تُواصل فرق الإغاثة بالمناطق المنكوبة جنوبي تركيا إنقاذ الأطفال والكبار من تحت أنقاض المباني المنهارة بعد مضي نحو 50 ساعة على الزلزال العنيف الذي ضرب المنطقة يوم الاثنين.

وقامت فرق الإغاثة التركية، اليوم الأربعاء، بعمليات إنقاذ عديدة ونجحت في إخراج المسن عبد الرحمن بياز (80 عامًا) من تحت أنقاض منزله في ولاية هاطاي.





إنقاذ رضيع

ونجح المنقذون في إخراج الرضيع محمد دوغان بستان، البالغ من العمر شهرين، من تحت الأنقاض في منطقة ألبيستان بولاية كهرمان مرعش، مركز الزلزال.

وأخرج خبراء الإنقاذ الطفل محمد من تحت الأنقاض وسط التكبيرات والفرح، وكان الصغير يرضع إصبعه، ونُقل إلى المستشفى.

إنقاذ رضيعة بعد 30 ساعة قضتها تحت أنقاض #الزلزال المدمر جنوبي #تركيا pic.twitter.com/SNf57aMHA4 — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 7, 2023

كما أنقذت الفرق الطفل ميكائيل البالغ من العمر عامين في مركز كهرمان مرعش، حيث كان عالقًا على أريكة، وأُخرِج من تحت الأنقاض.

وفي مبنى آخر وسط كهرمان مرعش، أنقذت فرق الإغاثة رضيعة (18 شهرًا) وأمها، كما تم إنقاذ امرأة مسنة (66 عامًا) في منطقة تابعة لهاطاي.

إنقاذ سيدتين بصحة جيدة من تحت الأنقاض في ولاية هطاي التركية بعد مرور نحو 30 ساعة على وقوع الزلزال. pic.twitter.com/5klldx3on4 — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 7, 2023

وفي ولاية ملاطية، أنقذت الفرق المرأة السورية ولاء الشيخ (28 عامًا) مع ابنها (5 أعوام)، كما انتشلت جثة الطفل أيمن محمد الشيخ (4 أعوام) من الأسرة نفسها.

وأنقذت فرق أخرى 10 أشخاص في ولاية غازي عنتاب بينهم طفل (6 أعوام)، كما شهدت كهرمان مرعش إنقاذ طفلة (5 أعوام)، ونجا طفل (10 أعوام) وأخته من تحت الأنقاض بمساعدة معلمين متطوعين.