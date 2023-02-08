حزن وفرح.. البحث عن ناجين بعد الزلزال مستمر في سوريا وتركيا والوقت يضيق (فيديو)

كشفت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل هول الزلزال الذي ضرب، فجر الاثنين، جنوبي تركيا وشمالي سوريا، وبلغ إجمالي أعداد ضحاياه 8764 قتيلًا و39464 مصابًا حتى الآن، وسط هزات ارتدادية تضرب المنطقة.

ومن صور طفلة حديثة الولادة تم انتشالها حيّة من تحت أنقاض مبنى، وأب يحتضن ابنته الراحلة التي علقت بين لوحين من الخرسانة، وإخراج أسرة كاملة من بين الأنقاض، جاءت لحظات فرح وصدمة وحزن.





سباق مع الزمن

وفي أجواء شديدة البرودة، يواصل رجال الإغاثة السباق مع الزمن في محاولة لإنقاذ الناجين من الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجات على مقياس ريختر، وضرب فجر الاثنين جنوب شرقي تركيا وسوريا.

ويعرقل سوء الأحوال الجوية مهام فرق الإنقاذ، ويزيد من معاناة الناجين الذين يقاسون البرد تحت الخيام التي نُصبت وحول مواقد النيران التي أقيمت في المناطق المنكوبة.

ما زلنا نسمع استغاثات وأنين المحاصرين تحت الأنقاض طلباً للمساعدة، آلاف الضحايا وآلاف المفقودين، الرجاء مساعدتنا في إنقاذ المزيد من الأرواح عن طريق التبرع عبر الرابط: #الخوذ_البيضاء #زلزال_سوريا #سورياhttps://t.co/Fgs6X8HrJf — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) February 7, 2023

مبانٍ مدمَّرة

وتسبب الزلزال -الذي بلغت قوته 7.8 درجات وتلاه بعد ساعات آخر بالقوة نفسها تقريبا- في تدمير آلاف المباني بما في ذلك المستشفيات والمدارس والمجمعات السكنية، وإصابة عشرات الآلاف وتشريد عدد لا يُحصى من الأشخاص في جنوبي تركيا وشمالي سوريا.

ووجد رجال الإنقاذ صعوبة في الوصول إلى بعض من أشد المناطق تضررا، إذ أعاقهم الطقس الشتوي القارس وسوء حالة الطرق ونقص الموارد والمعدات الثقيلة، في وقت تعيش فيه بعض المناطق بلا وقود ولا كهرباء.

بصوت ممزوج بالبكاء يصرخ "بدي أطلع"، يلبي متطوعونا النداء ويخرجونه على قيد الحياة بعد 30 ساعة من وقوع الزلزال.

إنقاذ طفل من أنقاض منزل مدمر في مدينة سلقين غربي إدلب.#الخوذ_البيضاء #زلزال_سوريا pic.twitter.com/wx171xhGdQ — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) February 8, 2023

ومع عدم وصول مساعدات فورية تُذكر، راح السكان يبحثون باستماتة وسط الأنقاض عن ناجين حتى بدون أدوات البحث اللازمة في بعض الأحيان.

وأعرب مسؤولو مساعدات عن قلقهم الشديد إزاء الوضع في سوريا التي تعاني بالفعل أزمة إنسانية بسبب الحرب المستمرة منذ نحو 12 عاما.





فرحة وسط الحزن

وتُروى بعض قصص النجاة غير العادية، بما في ذلك ولادة طفلة تحت الأنقاض في سوريا، وإنقاذ أسرة من تحت الأنقاض أمس الثلاثاء في قرية بسنيا غربي إدلب وغيرها.

وأنقذت منظمة “الخوذ البيضاء” طفلة بعد مرور أكثر من 40 ساعة على وجودها تحت أنقاض منزلها في مدينة سلقين في ريف إدلب، وأخرى في بلدة حارم من أنقاض المباني المدمرة.

المعجزات تتكرر والتكبيرات تعانق السماء من جديد.

لحظات يملؤها الفرح بإنقاذ الطفل "كرم" من بين أنقاض منزل مدمر في قرية "أرمناز" في ريف #إدلب في اليوم الأول من الزلزال.#الخوذ_البيضاء #زلزال_سوريا pic.twitter.com/1KYVA5fcq5 — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) February 8, 2023

وفي السياق، تم إنقاذ شاب وزوجته من تحت أنقاض منزلهما بمدينة حارم في اليوم الأول من الزلزال (6 فبراير/شباط).

ومن ناحية أخرى، قام الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) بانتشال جثة امرأة وطفلين في بلدة أطمة شمالي إدلب من بين ركام الزلزال.