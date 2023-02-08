بالطائرات.. الجيش التركي يتدخل جوّا لإطفاء حريق ميناء إسكندرون (فيديو)

أعلنت وزارة الدفاع التركية تدخّلها جوّا لإطفاء الحريق الذي اندلع في ميناء إسكندرون بولاية هاطاي، جراء الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا فجر يوم الاثنين.

وقالت الوزارة إن طائرات هليكوبتر وطائرة أخرى تكافح حريقا اندلع مجددا في ميناء إسكندرون بجنوبي البلاد بعد إخماده أمس الثلاثاء، ونشرت مشاهد من إطفاء الحريق.

من جانبها، أعلنت هيئة الملاحة البحرية التركية، اليوم الأربعاء، السيطرة على حريق شبّ في حاويات بميناء إسكندرون بعد جهود إطفاء من البر والبحر والجو.

وأكدت مديرية الشؤون البحرية التركية أن حريق ميناء إسكندرون تحت السيطرة.

وجرى تعليق العمليات في الميناء بعد اندلاع حريق بسبب الزلازل والهزات الارتدادية المدمرة التي هزت المنطقة يوم الاثنين، كما جرى تحويل سفن الشحن إلى موانئ أخرى.

İskenderun Limanında meydana gelen yangına, Kara Kuvvetlerimize ait helikopterler ve Hava Kuvvetlerimize ait uçak ile havadan müdahale edildi.#MSB #Deprem pic.twitter.com/369Z5DzvS9 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 7, 2023

حريق في الميناء

وأعلنت هيئة الملاحة البحرية التركية، يوم الاثنين، أن الميناء الواقع على ساحل البحر المتوسط في إقليم هاطاي الجنوبي تضرر بسبب الزلزال المدمر الذي هزّ تركيا وسوريا.

واشتعلت النيران في حاويات الشحن بميناء إسكندرون التركي، أمس الثلاثاء، مُطلقة أعمدة من الدخان الأسود الكثيف في السماء، مما أدى إلى تعليق العمليات، وأجبر شركات شحن على تحويل السفن إلى موانئ أخرى.

ويضم ميناء إسكندرون صناعات ثقيلة مثل الصلب، ويُعَد واحدا من مركزين رئيسيين للحاويات على الشواطئ الجنوبية الشرقية لتركيا.

وعقب عمليات فحص الأضرار التي أعقبت الزلزال، قالت السلطات البحرية إن العمليات مستمرة في الموانئ باستثناء ميناء إسكندرون.