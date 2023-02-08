الأعلى منذ عام 2003.. ارتفاع كبير في عدد المعتقلين الإداريين الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية

كشف نادي الأسير الفلسطيني أن عدد المعتقلين الإداريين في السجون الإسرائيلية بلغ 900 معتقل بينهم فتاة و5 أطفال، مقارنة مع 483 معتقلا إداريا العام الماضي، وهو الأعلى منذ عام 2003.

وقال نادي الأسير في بيان، إن الاحتلال أصدر أكثر من 12 ألف أمر اعتقال إداري على مدار السنوات التسع الماضية، وكانت أعلى نسبة خلال العام 2022، وبلغت 2409 أوامر إدارية.

نادي الأسير يستعرض معطيات عن جريمة الاعتقال الإداري المستمرة والمتصاعدة بحق المعتقلين الفلسطينيين

👈 أكثر من 900 معتقل إداري في سجون الاحتلال من بينهم أسيرة وخمسة أطفال.

👈 أكثر من 12 ألف أمر اعتقال إداري أصدر الاحتلال على مدار تسع سنوات الماضية

للمزيد 👇https://t.co/x5XdOzVKSp pic.twitter.com/fyMpYY3vgR — نادي الأسير Prisoner’s society (@PpsmoMedia) February 7, 2023

وتستخدم إسرائيل قانونا بريطانيّا قديما يتيح لها اعتقال الفلسطينيين دون محاكمة لمدة تتراوح من 3 إلى 6 أشهر قابلة للتجديد، بزعم وجود ملف أمني سري للمعتقل.

وأوضح نادي الأسير في بيانه أن أكبر المعتقلين الإداريين سنّا هو جمال النسر (76 عاما) الذي اعتُقل في شهر أغسطس/آب الماضي.

وذكر نادي الأسير في إفادته عن المعتقلين الإداريين أن “جريمة الاعتقال الإداري مستمرة ومتصاعدة”، مشيرا إلى أن نسبة أعدادهم هي الأعلى منذ سنوات انتفاضة الأقصى.

#نادي_الأسير يستعرض أبرز المعطيات عن جريمة الاعتقال الإداري المستمرة والمتصاعدة#الأسرى pic.twitter.com/IozylLd4qF — نادي الأسير Prisoner’s society (@PpsmoMedia) February 7, 2023

التمويه بغطاء قضائي

يقول مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم) إن إسرائيل تستخدم هذه الصلاحية على نحو دائم وجارف، وتعتقل مئات الفلسطينيين روتينيا وفي كل لحظة، وتحرص على تمويه هذه السياسة بغطاء قضائي”.

وتحتجز إسرائيل في سجونها 4 آلاف و800 معتقل بينهم 160 طفلا و29 معتقلة، وفق إحصاءات نادي الأسير الفلسطيني.

آخر التطورات في سجون الاحتلال خلال الساعات الماضية للمزيد 👇https://t.co/BSOKMSjuEo pic.twitter.com/9lswN3wkEf — نادي الأسير Prisoner’s society (@PpsmoMedia) January 31, 2023

وقال نادي الأسير إن المعتقلين الإداريين يوجدون بشكل أساس في 3 سجون، هي (عوفر والنقب ومجدو) بينما يقبع آخرون في سجون عدة أخرى.

وأورد إحصائية لأعدادهم، ففي سجن “عوفر” يبلغ عددهم 379، وفي سجن “النقب” يبلغ عددهم 345، أمّا في سجن “مجدو” فيبلغ عددهم 160.

خلال موسم قطف الزيتون الأخير وثّقت بتسيلم في الضفة الغربية 48 حادثة عنف من قبَل المستوطنين – أحيانًا بمشاركة جنود ودائمًا بدعم كامل من الدولة. ونتيجة لذلك، بقي الكثير من المزارعين بدون دخل. > pic.twitter.com/DyBjrZzs9R — B'Tselem בצלם بتسيلم (@btselem) February 5, 2023

وأوضح نادي الأسير أن ‏أعلى عدد لأوامر الاعتقال الإداري، كان في ديسمبر/كانون الأول 2022، وبلغ 315.

وأكد نادي الأسير الفلسطيني أن 80% من المعتقلين الإداريين تعرّضوا للاعتقال سابقا، ومنهم من أمضى سنوات، مشيرا إلى أن ‏أكثر من 80 معتقلا إداريا يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال.