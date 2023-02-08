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الأعلى منذ عام 2003.. ارتفاع كبير في عدد المعتقلين الإداريين الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية

قوات الاحتلال تعتقل شابا فلسطينيا خلال مظاهرة في القدس (رويترز - أرشيف)
8/2/2023

كشف نادي الأسير الفلسطيني أن عدد المعتقلين الإداريين في السجون الإسرائيلية بلغ 900 معتقل بينهم فتاة و5 أطفال، مقارنة مع 483 معتقلا إداريا العام الماضي، وهو الأعلى منذ عام 2003.

وقال نادي الأسير في بيان، إن الاحتلال أصدر أكثر من 12 ألف أمر اعتقال إداري على مدار السنوات التسع الماضية، وكانت أعلى نسبة خلال العام 2022، وبلغت 2409 أوامر إدارية.

 

وتستخدم إسرائيل قانونا بريطانيّا قديما يتيح لها اعتقال الفلسطينيين دون محاكمة لمدة تتراوح من 3 إلى 6 أشهر قابلة للتجديد، بزعم وجود ملف أمني سري للمعتقل.

وأوضح نادي الأسير في بيانه أن أكبر المعتقلين الإداريين سنّا هو جمال النسر (76 عاما) الذي اعتُقل في شهر أغسطس/آب الماضي.

وذكر نادي الأسير في إفادته عن المعتقلين الإداريين أن “جريمة الاعتقال الإداري مستمرة ومتصاعدة”، مشيرا إلى أن نسبة أعدادهم هي الأعلى منذ سنوات انتفاضة الأقصى.

التمويه بغطاء قضائي

يقول مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم) إن إسرائيل تستخدم هذه الصلاحية على نحو دائم وجارف، وتعتقل مئات الفلسطينيين روتينيا وفي كل لحظة، وتحرص على تمويه هذه السياسة بغطاء قضائي”.

وتحتجز إسرائيل في سجونها 4 آلاف و800 معتقل بينهم 160 طفلا و29 معتقلة، وفق إحصاءات نادي الأسير الفلسطيني.

وقال نادي الأسير إن المعتقلين الإداريين يوجدون بشكل أساس في 3 سجون، هي (عوفر والنقب ومجدو) بينما يقبع آخرون في سجون عدة أخرى.

وأورد إحصائية لأعدادهم، ففي سجن “عوفر” يبلغ عددهم 379، وفي سجن “النقب” يبلغ عددهم 345، أمّا في سجن “مجدو” فيبلغ عددهم 160.

وأوضح نادي الأسير أن ‏أعلى عدد لأوامر الاعتقال الإداري، كان في ديسمبر/كانون الأول 2022، وبلغ 315.

وأكد نادي الأسير الفلسطيني أن 80% من المعتقلين الإداريين تعرّضوا للاعتقال سابقا، ومنهم من أمضى سنوات، مشيرا إلى أن ‏أكثر من 80 معتقلا إداريا يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال.

المصدر : الجزيرة مباشر