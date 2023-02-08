هبّة عربية لإغاثة متضرري زلزال تركيا وسوريا

أعلنت دول عربية عدة تقديم مساعدات عاجلة لدعم جهود الإغاثة والإنقاذ جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا فجر الاثنين.

والثلاثاء، أعلن فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي وصول 3294 فرد بحث وإنقاذ من دول أخرى، وهناك أكثر من 70 دولة عرضت المساهمة في أعمال البحث والإنقاذ.

وهذه أبرز المساعدات المقدمة من الدول العربية:

السعودية

وجّه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، بتسيير جسر جوي لدعم تركيا وسوريا بمواجهة الزلزال الذي ضربهما.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن العاهل السعودي وولي العهد وجّها “مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (حكومي) بتسيير جسر جوي وتقديم مساعدات صحية وإيوائية وغذائية ولوجستية لتخفيف آثار الزلزال على الشعبين السوري والتركي”.

كما وجّه الملك وولي العهد بـ”تنظيم حملة شعبية عبر منصة ساهم (حكومية) لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا”.

#خادم_الحرمين_الشريفين وسمو #ولي_العهد يوجهان مركز الملك سلمان للإغاثة بتسيير جسر جوي وتقديم مساعدات متنوعة وتنظيم حملة شعبية عبر منصة "ساهم" لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا.https://t.co/MA7hTxi6EH#واس pic.twitter.com/OyzlJTtoHd — واس الأخبار الملكية (@spagov) February 7, 2023

الإمارات

أعلن رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الثلاثاء، تقديم 100 مليون دولار، لإغاثة المتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا، حسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية.

وتشمل المبادرة، وفق الوكالة “تقديم 50 مليون دولار للمتضررين من الزلازل من الشعب السوري الشقيق، إضافة إلى 50 مليون دولار إلى الشعب التركي الصديق”.

تونس

أرسلت السلطات التونسية، الثلاثاء، شحنتي مساعدات وفريقي إنقاذ إلى تركيا وسوريا ضمن جهود إغاثة المتضررين من الزلزال والبحث عن ناجين تحت الأنقاض.

وقال رئيس وحدة الحماية المدنية التونسية (الدفاع المدني) العميد طارق الوسلاتي، في بيان، إنه “بتعليمات من رئيس الجمهورية (قيس سعيّد) تم تكوين فريقين للبحث عن المفقودين تحت الأنقاض لضحايا الزلزال المدمر في مهمتين منفصلتين بسوريا وتركيا”.

وأوضح أن “فريق تركيا يتكون من 41 عنصرا رفقة 4 كلاب، وتم تزودهم بكل المعدات التكنولوجية للبحث بين الأنقاض بينها معدات الدرون (طائرات مسيّرة) في مهمة لا تقل عن 7 أيام”.

وأضاف أن “فريق إنقاذ سوريا يتكون من 20 عنصرا، ومزود بنفس المعدات المتطورة لدعم جهود البحث والإنقاذ”.

وقال وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين إنه “تم اليوم إرسال طائرتين عسكريتين إلى الشعبين التركي والسوري محملتين بشحنتين من المواد الضرورية والكفاءات اللازمة لمثل هذه المهام”، وفق إذاعة “موزاييك” المحلية (خاصة).

مصر

أعلنت مصر، مساء الثلاثاء، إرسال 5 طائرات إغاثة لدعم تركيا وسوريا بمواجهة الزلزال.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية بأن مصر أرسلت 5 طائرات عسكرية محملة بمساعدات طبية عاجلة لسوريا وتركيا بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

قطر

أعلن صندوق قطر للتنمية (حكومي) الثلاثاء، إرسال أول مجموعة من المساعدات الإنسانية العاجلة لتركيا عبر جسر جوي تنفيذا لتوجيهات أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إن قطر قدّمت 10 آلاف منزل متنقل للمساهمة في تخفيف معاناة ضحايا الزلزال.

وأشار إلى أن أمير قطر وجّه بإنشاء جسر جوي بين قطر وتركيا، انطلقت أولى رحلاته مساء الاثنين.

وصلت إلى مدينة غازي عنتاب التركية طائرة القوات الجوية الأميرية القطرية المحملة بشحنة تزن 35 طناً من المساعدات الإنسانية المقدمة من دولة #قطر لصالح ضحايا #زلزال_ترکیا ، بالتعاون بين #الهلال_الأحمر_القطري و #صندوق_قطر_للتنمية@qatar_fund pic.twitter.com/lT7ZlMFhcR — الهلال الأحمر القطري (@QRCS) February 7, 2023

وعقب الزلزال، أعلنت جمعية قطر الخيرية إطلاقها حملة لإغاثة ضحايا الزلزال تحت شعار “أغيثوا متضرري الزلزال” في تركيا وسوريا.

في حين أطلق الهلال الأحمر القطري، الاثنين، حملة إغاثة عاجلة لمتضرري الزلزال.

كما أعلنت شركة الخطوط الجوية القطرية تسيير رحلة مباشرة من الدوحة إلى مدينة أضنة التركية، عقب الزلزال.

المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية @majedalansari : الجسر الجوي يعكس وقوف قطر وتضامنها مع تركيا 🔗 لقراءة المزيد: https://t.co/7S8dvpJJET#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/t8GhNIMQpE — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) February 7, 2023

الجزائر

قالت إدارة الدفاع المدني، في بيان الثلاثاء، إن “فريق إنقاذ جزائريا وصل إلى مطار غازي عنتاب في تركيا، وهو بمركز الاستقبال والتنسيق التابع لمكتب تنسيق الأعمال الإنسانية”.

وأفادت الإذاعة الجزائرية الرسمية، صباح الثلاثاء، بأن وزير الداخلية إبراهيم مراد أشرف على انطلاق 3 طائرات عسكرية جزائرية محملة بالمساعدات الإنسانية نحو كل من تركيا وسوريا.

الكويت

أفادت وكالة الأنباء الكويتية، الثلاثاء، بانطلاق “أولى طلائع الجسر الجوي لإرسال مساعدات وطواقم طبية إلى تركيا تنفيذا لتوجيهات أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح”.

الأردن

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان الثلاثاء، مغادرة طائرة إغاثة تابعة لسلاح الجو الملكي، لمساعدة أسر ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا، بناءً على توجيهات من عاهل البلاد الملك عبد الله الثاني.

وأشارت الوزارة إلى أن الطائرة “محملة بمعدات إنقاذ وخيام ومواد لوجستية وطبية، إضافة إلى فريق إنقاذ أردني يضم 99 منقذا من فريق البحث والإنقاذ الدولي (يتبع الأمن العام) وخمسة أطباء من الخدمات الطبية الملكية”.

ليبيا

أعلنت منصة حكومتنا الليبية (رسمية) الثلاثاء، مغادرة الفريق المكلف من حكومة الوحدة الوطنية والمتكون من هيئة السلامة الوطنية وأجهزة الطب العسكري وطب الدعم والطوارئ والمباحث الجنائية إلى تركيا.

لبنان

أعلن الدفاع المدني اللبناني مغادرة 20 من عناصره عبر مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، متجهين للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل بموقع الزلزال في تركيا.

العراق

دعا البرلمان العراقي حكومة بلاده إلى فتح الحدود واستقبال الجرحى من ضحايا الزلازل في تركيا وسوريا.

وقال في بيان، الثلاثاء “نطالب الحكومة العراقية بتشكيل غرفة عمليات مشتركة لفتح الحدود واستقبال الجرحى وتقديم كل ما هو ممكن وبكل ما أوتينا من قوة”.