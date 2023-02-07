زلزال تركيا وسوريا.. قطر تطلق جسرا جويا وتقدم 10 آلاف منزل متنقل لإغاثة المتضررين

أعلن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الاثنين، وقوف بلاده مع شعبي تركيا وسوريا وتقديم كافة الدعم اللازم للتخفيف من آثار الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين وتسبب في دمار هائل وخسائر بالآلاف في الأرواح.

وقال أمير قطر في تغريدة عبر تويتر “تعازينا لذوي ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا، ونسأل الله الشفاء العاجل للمصابين، ونعبرعن تضامننا مع أهالي المناطق المتضررة، ونؤكد وقوف دولة قطر مع شعبي تركيا وسوريا الشقيقين، وتقديم كافة الدعم اللازم للتخفيف من آثار هذا الزلزال“.

تعازينا لذوي ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا ونسأل الله الشفاء العاجل للمصابين، ونعبر عن تضامننا مع أهالي المناطق المتضررة، ونؤكد وقوف دولة قطر مع شعبي تركيا وسوريا الشقيقين وتقديم كافة الدعم اللازم للتخفيف من آثار هذا الزلزال. — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) February 6, 2023

وقدم أمير قطر قدم خلال اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعازيه ومواساته في ضحايا الزلزال، مؤكدا وقوف بلاده إلى جانب تركيا، وفق وكالة الأنباء القطرية.

وانطلقت أولى رحلات الجسر الجوي الذي خصصته قطر لدعم تركيا وسوريا لمواجهة أضرار الزلزال، حيث يرافق أولى رحلات الجسر الجوي، فريق من مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا) مجهز بآليات متخصصة بعمليات البحث والإنقاذ، بالإضافة إلى مستشفى ميداني ومساعدات إغاثية وخيم ومستلزمات شتوية.

وقالت الخارجية القطرية إنه تم تقديم 10 آلاف منزل متنقل ضمن جهود الإغاثة المقدمة للمتضررين من كارثة الزلزال.

دولة قطر تقدم "10" آلاف منزل متنقل ضمن جهود إغاثة المتضررين من كارثة الزلزال في #سوريا و #تركيا#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/zn5VZrWrHD — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) February 6, 2023

من جانبها، أطلقت جمعية قطر الخيريّة، حملة لإغاثة الضحايا تحت شعار “أغيثوا متضرري الزلزال” في تركيا وسوريا.

ولقي أكثر من 4 آلاف شخص مصرعهم وأصيب الآلاف إثر الزلزال المدمر الذي بلغت قوته 7.8 درجات ضرب جنوبي تركيا فجر الاثنين، وامتدت ارتداداته إلى سوريا.