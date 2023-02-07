فنانون عرب وأتراك ينعون ضحايا زلزال تركيا وسوريا المدمر

أبدى عدد كبير من الممثلين وأفراد الوسط الفني عبر المنصات العربية والتركية تعاطفهم مع ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا، صباح الاثنين، والذي راح ضحيته أكثر من 3900 شخص، وتسبب في أضرار مادية كبيرة.

وعبّر الفنانون عن حزنهم على من تُوفوا خلال الزلزال، متمنين الشفاء للمصابين، ومطالبين بالتحرك العاجل لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض.

وغردت الممثلة السورية كندة علوش عبر حسابها على تويتر قائلة “استيقظنا على أخبار الزلزال، أخبار محزنة وصور مؤلمة، يا رب يحمي أهلي بسوريا ولبنان ومصر، ولعل الأضرار لا تكون كبيرة، ويُدرَك من يحتاجون نجدة أو إسعاف أو مساعدة”.

صحينا على أخبار #الزلزال .. أخبار محزنة وصور مؤلمة يااارب يحمي أهلي ب #سوريا و #لبنان و #مصر والناس الي بتركيا وأي بلد تضرر من الزلزال ياارب.. الأضرار ماتكون كبيرة ويلحقوا الناس الي محتاجة نجدة أو اسعاف أو مساعدة.. والله الناس مو ناقصها.. لطفك يااارب 🙏🙏🙏💔💔 — Kinda Alloush (@KindaAlloush) February 6, 2023

وعلّقت الفنانة السورية سولاف فواخرجي “الرحمة لأرواح ضحايا الزلزال والشفاء للمصابين، والأمل بإنقاذ من بقوا تحت الأنقاض، كانت وستبقى ساعات يصعب استيعابها، الله يحفظ بلادنا وناسنا”.

وكتب الفنان السوري باسم ياخور عبر فيسبوك “لطفك يا رب في بلدنا لا يتوقف الألم والحزن”، كما قدّم العزاء لأحد أصدقائه الذي فقد والديه في الزلزال”. في حين طالب الممثل عابد فهد بضرورة تقديم المساعدة “لسوريا المنكوبة التي تحتاج لفك الحصار عنها إنسانيا”.

الوطن متضرر #سوريا منكوبه تحتاج لفك الحصار عنها انسانياً ولتكن خطوة عربية ودعم عربي فيه الحب لتاريخ #سوريا وقلبها المفتوح للجميع. 💔🙏 — Abed Fahed (@AbedFahed) February 6, 2023

يارب احفظهم يااااارب يالطيف اللطف بهم يا عظيم https://t.co/802Fe6h8Hw — A H L A M ~ ♥️ 2023 (@AhlamAlShamsi) February 6, 2023

يا رب تحمينا ، تحمي أهل لبنان وسوريا والأردن ومصر والعراق وتركيا والكل، المشاهد اللي عم نشوفها مرعبة ومحزنة.. كونوا بخير 🙏 #هزة_ارضية #زلزال #تركيا — Maya Diab (@mayadiab) February 6, 2023

وعبر المنصات التركية، كتب السيناريست محمد بوزداغ في تغريدة له عبر تويتر “رحمة الله على من فقدوا أرواحهم في الزلزال الذي حدث في كهرمان مرعش والمدن المجاورة، وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين، حفظ الله أمتنا من كل أنواع الكوارث الطبيعية”.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Depremden etikelenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim milletimizi her türlü doğal afetten korusun. pic.twitter.com/1SDQytKaGC — Mehmet Bozdağ (@mmehmetbozdag) February 6, 2023

وكان زلزال مدمر بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر قد ضرب مدنًا ومناطق واسعة في شمالي سوريا وجنوبي تركيا، فجر الاثنين، مخلّفًا آلاف القتلى والجرحى وأضرارًا مادية جسيمة.

وقالت إدارة الطوارئ والكوارث التركية إن الحصيلة المؤقتة لضحايا الزلزال ارتفعت إلى نحو 2400 قتيل ونحو 15 ألف جريح، بينما قُتل في سوريا أكثر من 1400 شخص فضلًا عن مئات من العالقين تحت الأنقاض.