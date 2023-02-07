زلزال تركيا.. أردوغان يعلن 10 ولايات “مناطق منكوبة” وإطلاق حالة الطوارئ وتعليق الدراسة (فيديو)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، الولايات الـ10 المتضررة من الزلزال “مناطق منكوبة”؛ ليطلق بذلك حالة الطوارئ بها مدة 3 أشهر وفقًا للدستور.

وفي تركيا وحدها، بلغ عدد قتلى الزلزال المدمّر الذي ضرب جنوب البلاد أمس الاثنين، 3549 شخصًا والجرحى 22168 وفق أحدث إحصاء معلن، في حين تخطى إجمالي عدد الضحايا في تركيا وسوريا 5 آلاف قتيل و24 ألف مصاب.

وقال أردوغان في مؤتمر ظهر اليوم، إن تركيا تواجه إحدى أكبر الكوارث ليس في تاريخ البلاد فحسب بل في المنطقة والعالم، مردفًا “دولتنا بكافة مؤسساتها وكوادرها بدأت العمل في المناطق المتضررة من الزلزال”.

تعليق الدراسة

وأعلن الرئيس التركي تعليق التعليم في عموم البلاد حتى 13 فبراير/ شباط وفي مناطق كارثة الزلزال حتى 20 من الشهر ذاته، وأعلن وضع 100 مليار ليرة (5.26 مليارات دولار) في المقام الأول تحت تصرف مؤسسات الدولة للمساعدات الطارئة وأنشطة الدعم.





وتابع “أنقذنا أكثر من 8 آلاف شخص من تحت الأنقاض حتى الآن”، واستطرد “حتى الآن أرسلنا ألف سيارة إسعاف و241 فريق إنقاذ طبي وطنيًّا وطائرتي إسعاف و5 آلاف عامل في مجال الصحة إلى المناطق المتضررة من الزلزال”.

وأشار إلى آلاف العناصر الخبيرة من قوات الدرك، وقال إنها على رأس عملها في منطقة الكارثة بالإضافة إلى 26 طائرة شحن وسفن وقوارب من خفر السواحل.

وأضاف “يعمل حاليًّا 53 ألفًا و317 عنصرًا في عمليات البحث والإنقاذ والعدد يتزايد من تركيا وخارجها”، وقال “حتى الآن أرسلنا 54 ألف خيمة و102 ألف فراش ومستلزمات أخرى إلى منطقة الزلزال”.

312 هزة ارتدادية

وفي وقت سابق اليوم، قال فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي إن 312 هزة ارتدادية أعقبت الزلزال الذي وقع فجر أمس وبلغت قوته 7.7 درجات ومركزه ولاية كهرمان مرعش بجنوب البلاد.

وظُهر أمس، ضرب زلزال ثانٍ بقوة 7.6 درجات جنوب شرق تركيا حسبما أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية، وقالت إن مركزه قضاء ألبيستان بولاية كهرمان مرعش.

وفي هذا السياق قالت الطوارئ التركية، إن ثمة نشاطًا زلزاليًّا خطيرًا في منطقة كهرمان مرعش، وإن الهزات الارتدادية ستستمر لتصل قوتها إلى 6.5 أو 6.7 درجات هناك؛ مما ينذر بارتفاع عدد الضحايا.