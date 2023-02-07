سوريا.. فرحة عارمة بعد إنقاذ 3 أطفال ووالدهم من تحت الأنقاض (فيديو)

علت صرخات الفرح من عشرات السوريين ورجال الإنقاذ في بلدة سنيا شمال غربي إدلب، بعدما استطاعوا إخراج 3 أطفال ووالدهم من بين الركام وتحت أنقاض بيتهم المدمر.

وحصلت الجزيرة مباشر على فيديو خاص بها يُظهر لحظات مفرحة رغم مأساة الزلزال الذي ضرب الشمال السوري فجر الاثنين.

ويظهر في الفيديو حشد هائل أمام ركام بيت يخرج منه رجال الدفاع المدني وبين أيديهم الأطفال الثلاثة وصرخات الفرح تصدح في المكان.

ووفقا للدفاع المدني، فإن جميع من تم إنقاذهم كانوا بصحة جيدة.

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات وعشرات الهزات الارتدادية مخلفة خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.​​​​​​​

ومع ارتفاع حصيلة مؤكدة لقتلى الزلزال في سوريا إلى أكثر من 1600، رجّحت فرق إنقاذ على الخطوط الأمامية للحرب الأهلية المستمرة منذ 12 عاما في البلاد أن مئات الأشخاص لا يزالون تحت الأنقاض.

وما زالت الأوضاع صعبة في الشمال السوري، حيث توقف تدفق المساعدات الدولية المهمة من تركيا إلى شمال غربي سوريا بسبب الأضرار التي لحقت بالطرق ومشاكل لوجستية أخرى مرتبطة بالزلزال العنيف.