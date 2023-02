بعد ضجة أثارها باحث هولندي.. هل يمكن حقا التنبؤ بوقوع الزلازل؟ عصام حجي يجيب

ضجت منصات التواصل ووسائل الإعلام بتساؤلات عن التنبؤ بوقوع الزلازل الكبرى لتفادي آثارها وتحجيم الخسائر، لا سيما بعد تصريحات جيولوجي هولندي تحدّث فيها عن زلزال شديد سيضرب تركيا وسوريا، وهو ما حدث بالفعل بعد 3 أيام ليفتح بابًا من الجدل.

غير أن عالم الفضاء في وكالة ناسا الأمريكية عصام حجي أكد في تصريحات لموقع الجزيرة مباشر أنه يمكن التنبؤ “بقوة” الزلازل وفق دراسات علمية تتابع حركة الألواح التي تشكّل القشرة الأرضية ومدى الضغط بين هذه الألواح واتجاهاته وبالتالي تحديد قوته المتوقعة، أما التنبؤ “بتوقيت” وقوع الزلزال فهو أصعب بكثير جدًّا، وحتى الآن لا توجد نماذج دقيقة تحدد موعد وقوع الزلازل.

وقبل أيام، كتب الجيولوجي والباحث في شؤون الزلازل فرانك هونغربيتس “عاجلًا أو آجلًا سيقع زلزال بقوة 7.5 على مقياس ريختر في هذه المنطقة (جنوب أو وسط تركيا، الأردن، سوريا، لبنان)”.

Sooner or later there will be a ~M 7.5 #earthquake in this region (South-Central Turkey, Jordan, Syria, Lebanon). #deprem pic.twitter.com/6CcSnjJmCV

— Frank Hoogerbeets (@hogrbe) February 3, 2023