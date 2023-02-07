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بدت مصدومة إلى أن رأت أباها.. لقطات مؤثرة لإنقاذ طفلة سورية من تحت أنقاض الزلزال (فيديو)

أطلق الدفاع المدني السوري نداء استغاثة لإنقاذ مئات العائلات التي لا تزال تحت أنقاض الزلزال (الخوذ البيضاء)
7/2/2023

بث الدفاع المدني السوري في مناطق المعارضة (الخوذ البيضاء) لقطات مؤثرة للحظة إخراج طفلة من تحت أنقاض الزلزال المدمّر الذي ضرب المنطقة أمس الاثنين.

ووثقت اللقطات لحظات مليئة بالخوف والأمل أثناء إنقاذ الطفلة “نور” من تحت أنقاض منزلها في منطقة جنديرس النائية بريف عفرين شمالي حلب.

وبدت الطفلة من تحت الركام في حالة صدمة حين رأت النور فناداها أحد المنقذين “عمو نور، ليكي البابا اطلعي عليه”، لترفع رأسها مباشرة بمجرد سماع اسم والدها ليظهر وجهها وهي ترتعش خوفًا وبها جروح تسيل منها الدماء.

وأطلقت الخوذ البيضاء مناشدات عاجلة تطالب المنظمات الدولية بمساعدة السوريين المنكوبين والعالقين تحت الأنقاض، لافتة إلى أوضاع إنسانية كارثية صعبة جدًّا مع مرور 30 ساعة على الزلزال العنيف الذي ضرب مناطق شمال غربي سوريا.

وأودى الزلزال المدمر والهزّات التي تبعته منذ فجر أمس الاثنين، بحياة نحو 4500 شخص في تركيا وسوريا إضافة إلى آلاف المصابين، في حصيلة مرشّحة للارتفاع بسبب انقطاع الكهرباء وبقاء عائلات بكاملها تحت الأنقاض.

وانتشرت صور ولقطات عديدة ترصد حجم الدمار والكارثة الإنسانية ولا سيما في الشمال السوري الذي أعلنته الخوذ البيضاء منطقة منكوبة، كما رفعت تركيا حالة الإنذار إلى المستوى الرابع الذي يشمل مساعدات دولية.

وفي سوريا أيضًا، وثقت تسجيلات عديدة وجود عائلات كثيرة تحت الأنقاض تستغيث بذويها من دون أن تجد من يخرجها، بسبب الهزات الارتدادية وصعوبات الإنقاذ وقلة الإمكانيات، مما دفع الخوذ البيضاء إلى إطلاق صرخة استغاثة بالعالم.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل