بدت مصدومة إلى أن رأت أباها.. لقطات مؤثرة لإنقاذ طفلة سورية من تحت أنقاض الزلزال (فيديو)

بث الدفاع المدني السوري في مناطق المعارضة (الخوذ البيضاء) لقطات مؤثرة للحظة إخراج طفلة من تحت أنقاض الزلزال المدمّر الذي ضرب المنطقة أمس الاثنين.

ووثقت اللقطات لحظات مليئة بالخوف والأمل أثناء إنقاذ الطفلة “نور” من تحت أنقاض منزلها في منطقة جنديرس النائية بريف عفرين شمالي حلب.

وبدت الطفلة من تحت الركام في حالة صدمة حين رأت النور فناداها أحد المنقذين “عمو نور، ليكي البابا اطلعي عليه”، لترفع رأسها مباشرة بمجرد سماع اسم والدها ليظهر وجهها وهي ترتعش خوفًا وبها جروح تسيل منها الدماء.

"عمو نور ليكي البابا أطلعي عليه"

لحظات مليئة بالخوف والأمل على حد سواء، لإنقاذ طفلة من أنقاض منزل مدمر بسبب الزلزال في ناحية جنديرس بريف #عفرين شمالي #حلب.#الخوذ_البيضاء #زلزال_سوريا #سوريا pic.twitter.com/qK5J3jU7Yo — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) February 7, 2023

وأطلقت الخوذ البيضاء مناشدات عاجلة تطالب المنظمات الدولية بمساعدة السوريين المنكوبين والعالقين تحت الأنقاض، لافتة إلى أوضاع إنسانية كارثية صعبة جدًّا مع مرور 30 ساعة على الزلزال العنيف الذي ضرب مناطق شمال غربي سوريا.

وأودى الزلزال المدمر والهزّات التي تبعته منذ فجر أمس الاثنين، بحياة نحو 4500 شخص في تركيا وسوريا إضافة إلى آلاف المصابين، في حصيلة مرشّحة للارتفاع بسبب انقطاع الكهرباء وبقاء عائلات بكاملها تحت الأنقاض.

مناشدات عاجلة من المتطوعين في الدفاع المدني السوري للمنظمات الدولية لمساعدة السوريين المنكوبين والعالقين تحت الأنقاض أوضاع إنسانية كارثية وصعبة جداً مع مرور 30 ساعة على الزلزال العنيف الذي ضرب مناطق شمال غربي #سوريا.#الخوذ_البيضاء #زلزال_سوريا #سوريا pic.twitter.com/6UUVemcRy7 — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) February 7, 2023

وانتشرت صور ولقطات عديدة ترصد حجم الدمار والكارثة الإنسانية ولا سيما في الشمال السوري الذي أعلنته الخوذ البيضاء منطقة منكوبة، كما رفعت تركيا حالة الإنذار إلى المستوى الرابع الذي يشمل مساعدات دولية.

وفي سوريا أيضًا، وثقت تسجيلات عديدة وجود عائلات كثيرة تحت الأنقاض تستغيث بذويها من دون أن تجد من يخرجها، بسبب الهزات الارتدادية وصعوبات الإنقاذ وقلة الإمكانيات، مما دفع الخوذ البيضاء إلى إطلاق صرخة استغاثة بالعالم.

جبال من الركام و حيز ضيق من الوقت وينفذ بسرعة وآلاف الأرواح لاتزال تنتظر تحت الركام.#الخوذ_البيضاء #زلزال_سوريا #سوريا pic.twitter.com/OdU1ToIjHJ — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) February 7, 2023