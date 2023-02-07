السيسي يعزي أردوغان في ضحايا الزلزال ويرسل طائرات إغاثة لدعم تركيا وسوريا

قدّم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعازيه لنظيره التركي رجب طيب أردوغان في ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وسوريا فجر الاثنين.

وبحسب بيان دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، الثلاثاء، أعرب السيسي في اتصاله مع أردوغان عن تمنياته بالرحمة للوفيات والشفاء العاجل للجرحى.

وقالت الرئاسة المصرية إن السيسي أكد لأردوغان تضامن مصر مع الشعب التركي، وتقديم المساعدة والإغاثة الإنسانية لتجاوز آثار هذه الكارثة.

كما أعلنت مصر، مساء الثلاثاء، إرسال طائرات إغاثة لدعم تركيا وسوريا لمواجهة الزلزال المدمر.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية بأن مصر أرسلت 5 طائرات عسكرية محملة بمساعدات طبية عاجلة لسوريا وتركيا بتوجيهات من السيسي.

وعلى مدار يومي الاثنين والثلاثاء، أعلنت 13 دولة عربية إنشاء جسور جوية وتقديم مساعدات إغاثية وطبية عاجلة لدعم تركيا، وفق بيانات رسمية.

وهذه الدول هي السعودية وقطر والكويت والإمارات ومصر ولبنان والجزائر والأردن والبحرين وليبيا وتونس وفلسطين والعراق.

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات وعشرات الهزات الارتدادية مخلفة خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين تجاوزت 6300 قتيل.