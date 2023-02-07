أمريكا تعرض مساعداتها على تركيا وتنشر فريقا متخصصا في الكوارث (فيديو)

قال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن أبلغ نظيره التركي مولود شاووش أوغلو، الاثنين، إن واشنطن جاهزة لتقديم كل المساعد لأنقرة بعد الزلزال القوي الذي ضرب البلاد.

وتحدث بلينكن إلى نظيره التركي هاتفيا في أعقاب الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 4 آلاف شخص في تركيا وشمال غرب سوريا.

وقالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إن واشنطن نشرت فريقا من المتخصصين في التعامل مع الكوارث وهي بصدد نشر فريقين للبحث والإنقاذ من فرجينيا وكاليفورنيا ومن المتوقع أن يضم كل فريق 79 شخصا.

من جهته أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن “حزنه الكبير” جراء الزلزال المدمر الذي ضرب كلا من تركيا وسوريا وبلغت قوته 7.8 درجات على مقياس ريختر، واعدًا بتقديم المساعدة الضرورية.

وقال بايدن في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر “طلبت من أجهزتي أن تواصل متابعة الوضع من كثب بالتنسيق مع تركيا وتقديم كل المساعدة الضرورية أيًّا كانت”.

I am deeply saddened by the loss of life and devastation caused by the earthquake in Turkiye and Syria. I have directed my team to continue to closely monitor the situation in coordination with Turkiye and provide any and all needed assistance. — President Biden (@POTUS) February 6, 2023

في وقت لاحق، قال بايدن في بيان منفصل إن الولايات المتحدة نظمت مساعدات إنسانية أولى لمساندة السلطات التركية بشكل خاص.

وأوضح بايدن ذلك قائلًا “تنتشر فرقنا بسرعة للشروع في دعم جهود البحث والإنقاذ في تركيا والاستجابة لاحتياجات الجرحى والنازحين جراء الزلزال”.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تلقي بلاده عروضا للمساعدة من 45 دولة إلى جانب دول الناتو والاتحاد الأوربي.





وقال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، صامويل ويلبرغ إن الحكومة الأمريكية أرسلت فرقا متخصصة في مجال البحث والإنقاذ إلى تركيا، مضيفا أن الوزارة على تواصل مباشر مع الحكومة التركية لتقديم مزيد من المساعدات.

وأضاف ويلبرغ خلال مشاركته في برنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، مساء الاثنين، أن هناك تواصلًا مباشرًا مع منظمات الإغاثة العاملة في الشمال السوري لمتابعة الوضع الإنساني على الأرض.

وقال لدينا خبرة طوال 12 سنة من الحرب في سوريا في التعامل مع الحالات الإنسانية الطارئة. وقدمنا وسنقدم مزيدا من المساعدات لأبناء الشعب السوري عن طريق المنظمات الإنسانية العاملة في هذا القطاع.