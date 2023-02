أمريكا تعرض مساعداتها على تركيا وتنشر فريقا متخصصا في الكوارث (فيديو)

قال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن أبلغ نظيره التركي مولود شاووش أوغلو، الاثنين، إن واشنطن جاهزة لتقديم كل المساعد لأنقرة بعد الزلزال القوي الذي ضرب البلاد.

وتحدث بلينكن إلى نظيره التركي هاتفيا في أعقاب الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 4 آلاف شخص في تركيا وشمال غرب سوريا.

وقالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إن واشنطن نشرت فريقا من المتخصصين في التعامل مع الكوارث وهي بصدد نشر فريقين للبحث والإنقاذ من فرجينيا وكاليفورنيا ومن المتوقع أن يضم كل فريق 79 شخصا.

من جهته أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن “حزنه الكبير” جراء الزلزال المدمر الذي ضرب كلا من تركيا وسوريا وبلغت قوته 7.8 درجات على مقياس ريختر، واعدًا بتقديم المساعدة الضرورية.

وقال بايدن في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر “طلبت من أجهزتي أن تواصل متابعة الوضع من كثب بالتنسيق مع تركيا وتقديم كل المساعدة الضرورية أيًّا كانت”.

I am deeply saddened by the loss of life and devastation caused by the earthquake in Turkiye and Syria. I have directed my team to continue to closely monitor the situation in coordination with Turkiye and provide any and all needed assistance.

— President Biden (@POTUS) February 6, 2023