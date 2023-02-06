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وفاة اللاعب السوري نادر جوخدار جراء الزلزال.. وأندية عالمية تعلن تضامنها مع الضحايا

خلّف الزلزال أكثر من ألفي قتيل (الأوربية)
6/2/2023-|آخر تحديث: 6/2/202307:22 PM (مكة المكرمة)

توفي اللاعب الدولي السوري السابق نادر جوخدار عن 45 عامًا إثر انهيار البناء الذي يسكنه في مدينة جبلة الساحلية، نتيجة الزلزال القوي الذي ضرب البلاد فجر الاثنين، حسب ما أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم، في حين عُلّقت الأنشطة الرياضية حتى إشعار آخر.

وكتب الاتحاد السوري في حسابه الرسمي على موقع فيسبوك “الاتحاد العربي السوري لكرة القدم يتقدم بأحر العزاء لأسرة نجم منتخب سورية الأسبق نادر جوخدار ولعائلات ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد فجر اليوم، ويتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين”.

 

 

وشغل جوخدار مركز الهجوم مع نادي الوثبة والجيش ثم احترف مع الفيصلي والوحدات الأردنيَّين قبل أن يعتزل اللعب في 2008، ويتجه إلى التدريب في أندية محلية وفي نادي السلام زغرتا اللبناني العام الماضي.

كما دافع عن ألوان منتخب سوريا بين 1995 و1997، وشارك معه في كأس آسيا 1996 مسجلًا هدفين في دور المجموعات.

وقُتل نحو 2300 شخص في جنوب شرقي تركيا وفي سوريا المجاورة، إثر زلزال عنيف بلغت قوته 7.8 درجات، تلاه بعد ساعات قليلة زلزال آخر بلغت قوته 7.5 درجات، وشعر بهما سكان غرينلاند والدنمارك.

ويُتوقع أن ترتفع هذه الحصيلة غير النهائية، إذ لا يزال عدد كبير جدًّا من الأشخاص تحت الأنقاض. كذلك، سيُصعّب تساقط الثلوج وانخفاض درجات الحرارة، مساء الاثنين والثلاثاء، وضع الأشخاص الذين شُرّدوا بسبب الزلزال، وكذلك جهود المنقذين.

نجوم وأندية العالم تدعم تركيا

وعلى صعيد ذي صلة، عبّر نجوم كرة القدم وأندية واتحادات عالمية عن أسفها لحدوث الزلزال “المدمر” الذي ضرب تركيا وسوريا، مؤكدة تضامنها الكامل مع البلدين المتضررين.

وقال نادي برشلونة الإسباني عبر حسابه الرسمي على تويتر “يعرب النادي عن تعازيه لأسر وأصدقاء كل من فقدوا أرواحهم في الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، ويتمنى الشفاء لجميع المصابين والمتضررين”.

وأصدر ريال مدريد بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، قال فيه “يعرب الفريق ورئيسه ومجلس إدارته عن قلقهم العميق وتضامنهم بعد الكارثة التي تعاني منها تركيا وسوريا حاليًّا نتيجة الزلزال الذي ضرب البلدين في الساعات القليلة الماضية”. ونعى ريال مدريد ذوي ضحايا الزلزال، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وشاركت أندية إسبانية أخرى مثل أتلتيكو مدريد وفالنسيا وغيرها في التعزية والمواساة لضحايا الزلزال في تركيا وسوريا وذويهم.

بدوره، قال الاتحاد الأوربي لكرة القدم (يويفا) في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر “أفكار يويفا ومجتمع كرة القدم الأوربية مع الشعب التركي وسوريا، وجميع المتضررين من الزلزال المدمر هذا الصباح”.

من ناحيته، عبّر الاتحاد الكرواتي لكرة القدم عن وقوفه إلى جانب الشعبين التركي والسوري بعد الزلزال المدمر، مقدّمًا لهما التعازي والدعاء لكل المتضررين.

وشارك عدد من نجوم كرة القدم العالميين في النعي والمواساة، حيث كان النجم الألماني -من أصول تركية- مسعود أوزيل أول المشاركين، ونشر على خاصية القصص اليومية عبر حسابه الشخصي على موقع إنستغرام يدعو فيه لتركيا ومقدّمًا التعزية للضحايا والمواساة لذويهم.

أما قائد المنتخب الكرواتي لوكا مودريتش فغرد عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، وقال “تركيا وسوريا” مع رمز تعبيري يدل على التضامن، في حين غرد النجم الجزائري رياض محرز بعلم تركيا ورمز الدعاء للتعبير عن تضامنه.

وبالنسبة للاعبين الأجانب الذين يلعبون في الدوري التركي لكرة القدم، فشارك قائد منتخب الإكوادور إينر فالنسيا -لاعب نادي فناربخشة- عبر حسابه على موقع تويتر، بصورة تحتوي على أرقام رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ في حال الحاجة إليها، بينما طالب النجم المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون سبور بالدعاء لأجل تركيا وسوريا.

 

المصدر : وكالات