وفاة اللاعب السوري نادر جوخدار جراء الزلزال.. وأندية عالمية تعلن تضامنها مع الضحايا

توفي اللاعب الدولي السوري السابق نادر جوخدار عن 45 عامًا إثر انهيار البناء الذي يسكنه في مدينة جبلة الساحلية، نتيجة الزلزال القوي الذي ضرب البلاد فجر الاثنين، حسب ما أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم، في حين عُلّقت الأنشطة الرياضية حتى إشعار آخر.

وكتب الاتحاد السوري في حسابه الرسمي على موقع فيسبوك “الاتحاد العربي السوري لكرة القدم يتقدم بأحر العزاء لأسرة نجم منتخب سورية الأسبق نادر جوخدار ولعائلات ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد فجر اليوم، ويتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين”.

وشغل جوخدار مركز الهجوم مع نادي الوثبة والجيش ثم احترف مع الفيصلي والوحدات الأردنيَّين قبل أن يعتزل اللعب في 2008، ويتجه إلى التدريب في أندية محلية وفي نادي السلام زغرتا اللبناني العام الماضي.

كما دافع عن ألوان منتخب سوريا بين 1995 و1997، وشارك معه في كأس آسيا 1996 مسجلًا هدفين في دور المجموعات.

وفاة لاعبنا الدولي السوري السابق نادر جوخدار وابنه تاج جراء الزلزال عندي ذكريات عظيمة ما بتفارقني أبداً من مراهقتي معه في حمص.. كان لاعباً ساطعاً في منتخب سوريا وكنت أتمرن معه على أرضية ملعب خالد بن الوليد التارتاني منتصف تسعينيات القرن الماضي

أتمرن إلا ما لانهاية بسبب حبي له pic.twitter.com/97sswXGLCw — Homam Kadar هُمام كدر (@homamkadar1) February 6, 2023

وقُتل نحو 2300 شخص في جنوب شرقي تركيا وفي سوريا المجاورة، إثر زلزال عنيف بلغت قوته 7.8 درجات، تلاه بعد ساعات قليلة زلزال آخر بلغت قوته 7.5 درجات، وشعر بهما سكان غرينلاند والدنمارك.

ويُتوقع أن ترتفع هذه الحصيلة غير النهائية، إذ لا يزال عدد كبير جدًّا من الأشخاص تحت الأنقاض. كذلك، سيُصعّب تساقط الثلوج وانخفاض درجات الحرارة، مساء الاثنين والثلاثاء، وضع الأشخاص الذين شُرّدوا بسبب الزلزال، وكذلك جهود المنقذين.

نجوم وأندية العالم تدعم تركيا

وعلى صعيد ذي صلة، عبّر نجوم كرة القدم وأندية واتحادات عالمية عن أسفها لحدوث الزلزال “المدمر” الذي ضرب تركيا وسوريا، مؤكدة تضامنها الكامل مع البلدين المتضررين.

وقال نادي برشلونة الإسباني عبر حسابه الرسمي على تويتر “يعرب النادي عن تعازيه لأسر وأصدقاء كل من فقدوا أرواحهم في الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، ويتمنى الشفاء لجميع المصابين والمتضررين”.

FC Barcelona expresses its condolences to the family members and friends of all those who have lost their lives in the earthquake in Turkey and Syria and wishes a healthy recovery to all of the injured and those affected. — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 6, 2023

وأصدر ريال مدريد بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، قال فيه “يعرب الفريق ورئيسه ومجلس إدارته عن قلقهم العميق وتضامنهم بعد الكارثة التي تعاني منها تركيا وسوريا حاليًّا نتيجة الزلزال الذي ضرب البلدين في الساعات القليلة الماضية”. ونعى ريال مدريد ذوي ضحايا الزلزال، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وشاركت أندية إسبانية أخرى مثل أتلتيكو مدريد وفالنسيا وغيرها في التعزية والمواساة لضحايا الزلزال في تركيا وسوريا وذويهم.

بحزن عميق وحسرة بالغة يتقدم نادي أتلتيكو مدريد بتعازيه الحارة لأقارب ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا 🇹🇷 وسوريا 🇸🇾 ومناطق أخرى، متمنيا، إدارة ولاعبين، تعافي المصابين. — أتلتيكو مدريد (@AtletiArab) February 6, 2023

بدوره، قال الاتحاد الأوربي لكرة القدم (يويفا) في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر “أفكار يويفا ومجتمع كرة القدم الأوربية مع الشعب التركي وسوريا، وجميع المتضررين من الزلزال المدمر هذا الصباح”.

The thoughts of UEFA and the European football community are with the people of Türkiye and Syria, and all those affected by this morning’s devastating earthquake. — UEFA (@UEFA) February 6, 2023

من ناحيته، عبّر الاتحاد الكرواتي لكرة القدم عن وقوفه إلى جانب الشعبين التركي والسوري بعد الزلزال المدمر، مقدّمًا لهما التعازي والدعاء لكل المتضررين.

Croatian Football Federation and our football family stand with people of Turkey and Syria following the devastating earthquake, sending deepest condolences and praying for everyone affected. 🇹🇷🇸🇾🙏 pic.twitter.com/vSLcrSt5Vh — HNS (@HNS_CFF) February 6, 2023

وشارك عدد من نجوم كرة القدم العالميين في النعي والمواساة، حيث كان النجم الألماني -من أصول تركية- مسعود أوزيل أول المشاركين، ونشر على خاصية القصص اليومية عبر حسابه الشخصي على موقع إنستغرام يدعو فيه لتركيا ومقدّمًا التعزية للضحايا والمواساة لذويهم.

أما قائد المنتخب الكرواتي لوكا مودريتش فغرد عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، وقال “تركيا وسوريا” مع رمز تعبيري يدل على التضامن، في حين غرد النجم الجزائري رياض محرز بعلم تركيا ورمز الدعاء للتعبير عن تضامنه.

Turkey and Syria 🙏🙏 — Luka Modrić (@lukamodric10) February 6, 2023

وبالنسبة للاعبين الأجانب الذين يلعبون في الدوري التركي لكرة القدم، فشارك قائد منتخب الإكوادور إينر فالنسيا -لاعب نادي فناربخشة- عبر حسابه على موقع تويتر، بصورة تحتوي على أرقام رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ في حال الحاجة إليها، بينما طالب النجم المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون سبور بالدعاء لأجل تركيا وسوريا.