رددوا “الله أكبر”.. مواطنون أتراك يوثقون لحظة انهيار مبنى جراء الزلزال (فيديو)

وثق مواطنون في ولاية شانلي أورفة جنوبي تركيا، لحظة انهيار مبنى كبير مكون من 6 طوابق جراء الزلزال الذي ضرب مدنًا تركية وسورية فجر اليوم الاثنين.

وسجل مواطنون لحظات ما قبل الانهيار والانهيار نفسه من عدة زوايا، وهم يبكون ويرددون “الله أكبر”.

ويظهر في الفيديو تحذير المواطنين لبعضهم من الاقتراب من المبنى قبل انهياره.

وضرب زلزال بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر، المدن الواقعة على الحدود التركية والسورية، فجر اليوم الاثنين.

شانلي أورفة.. مواطن تركي يوثق لحظة انهيار مبنى تضرر إثر زلزال #تركيا https://t.co/iHf1tB3lo8 pic.twitter.com/X82R474l2E — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 6, 2023

وأودى الزلزال بحياة مئات من الأتراك والسوريين، وأصاب آلافًا آخرين. وقد رفعت السلطات التركية حالة الإنذار إلى المستوى الرابع الذي يشمل طلب المساعدة الدولية.

واستمر الزلزال في كهرمان مرعش نحو دقيقة وتسبب في دمار عشرات المباني وفي حريق ضخم، وقد وثّقت مقاطع مصورة نُشرت على منصات التواصل تلك الأضرار.

وفي أحدث حصيلة لضحايا الزلزال في تركيا، بلغت الوفيات 284 شخصًا، وقد أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام السوري وفاة نحو 371 شخصًا، في حين أعلنت الخوذ البيضاء ارتفاع ضحايا الشمال السوري الخاضع لسيطرة المعارضة، إلى 221 قتيلًا.