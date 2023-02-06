مشاهد مرعبة في تركيا وسوريا.. ضحايا ومبان مدمرة وأُسر كاملة تحت الأنقاض جراء الزلزال (فيديو)

نشرت وسائل إعلام وحسابات تركية وسورية على منصات التواصل، مقاطع فيديو أظهرت عائلات بأطفالها تحت أنقاض منازلها المدمرة جراء الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا، وامتدّ إلى شمال غرب سوريا فجر اليوم الاثنين.

وأظهرت المشاهد المفجعة عمليات طواقم الإنقاذ التي أسفرت عن انتشال أحياء من تحت منازلهم خاصة في مدينة ديار بكر وهاتاي ومناطق قريبة منها.





مئات القتلى والجرحى

وارتفع عدد ضحايا الزلزال في مناطق شمال غربي سوريا الخاضعة لسيطرة المعارضة إلى 147 قتيلًا وأكثر من 340 جريحًا في إحصائية غير نهائية، بحسب ما ذكرت منظمة الخوذ البيضاء.

وقالت المنظمة إن هذا العدد مرشح للارتفاع بسبب وجود مئات العوائل تحت الأنقاض، مشيرة إلى أن فرقها تواصل عملها في البحث عن ناجين وانتشال القتلى من تحت الأنقاض.

ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في مناطق شمال غربي سوريا إلى 147 قتيلاً وأكثر من 340 جريحاً بإحصائية غير نهائية والعدد مرشح للارتفاع بسبب وجود مئات العوائل تحت الأنقاض تواصل فرقنا عملها بالبحث عن ناجين وانتشال القتلى من تحت الأنقاض.#زلزال_سوريا#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/wARjUjWIOJ — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) February 6, 2023

وقال منقذون إن الزلزال الذي وقع في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، أودى بحياة العشرات وأصاب المئات في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا، والتي دُمّرت أصلًا خلال نحو 12 عاما من الحرب.

لحظات إنقاذ رجل وزوحته وطفلهما، على قيد الحياة، من تحت الأنقاض التي خلفها الزلزال، في مدينة سرمدا شمالي إدلب، اليوم الاثنين 6 شباط.#الخوذ_البيضاء#زلزال_سوريا #سوريا pic.twitter.com/lpJkUqyHiT — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) February 6, 2023

وكشفت المنظمة أن الزلزال أدى إلى سقوط مئات الجرحى وعشرات القتلى وتقطعت السبل بالكثيرين وسط برد الشتاء.

من ناحية أخرى أفادت وسائل الإعلام السورية الحكومية بمقتل أكثر من 248 شخصا، ويشمل هذا العدد الذين يعيشون في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.

إصابات و تضرر أبنية جراء الزلزال في مساكن هنانو بـ #حلب

تصوير: #سامر_خزمة pic.twitter.com/77PDRhkn5U — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) February 6, 2023

مقتل العشرات في تركيا

وفي تركيا، أعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، وفاة 284 شخصا وإصابة 2323 آخرين جراء الزلزال الذي ضرب ولاية كهرمان مرعش فجر اليوم الاثنين.

وأوضح أوقطاي في تصريح للصحفيين، أن المدارس والمساكن الجامعية لم تتضرر من الزلزال، وأعلن تعطيل الدراسة في 10 ولايات مدة أسبوع بسبب الزلزال.

وفاة أكثر من 120 مدني، وإصابة أكثر من 230 مدنياً، في حصيلة أولية، في محافظة #إدلب وريف #حلب ومن المرجح ارتفاع عدد الوفيات بشكل كبير لوجود مئات العائلات تحت الأنقاض، جراء الزلزال الذي ضرب #سوريا فجر اليوم الاثنين 6 شباط فرقنا بأعلى درجات الاستنفار لإنقاذ العالقين.#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/aLUA3rs3Y8 — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) February 6, 2023

وقال إنه تم إرسال وتشغيل 102 محطة بث متنقلة للهواتف المحمولة إلى المناطق المتأثرة بالزلزال، مشيرًا إلى أنه تم إغلاق مطار هاتاي ووقف حركة الطيران المدني في ولايتي كهرمان مرعش وغازي عنتاب.

وأشار إلى أن الجهات المعنية قامت بإيقاف إمداد مناطق عدة بالغاز الطبيعي بسبب الزلزال، موضحًا أنه سيتم تنسيق المساعدات بإشراف إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية التركية وتوزيعها على المتضررين من الزلزال.

نائب الرئيس التركي يكشف حصيلة أولية لضحايا الزلزال https://t.co/KYQ1ajUmms pic.twitter.com/Q7CIZPwQT4 — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 6, 2023

وأفادت معلومات مفصلة سردها نائب الرئيس بسقوط 70 قتيلا و200 جريح وانهيار 300 مبنى في مرعش في قلب الأناضول بوسط شرق البلاد.

وفي غازي عنتاب القريبة من الحدود السورية وصلت الحصيلة إلى 80 قتيلا و600 جريح مع انهيار نحو 600 مبنى، تضاف إلى حصيلة ضحايا المناطق الأخرى في تركيا.