بكاء بين ممرات المستشفى.. الجزيرة مباشر ترصد فاجعة مصابي الزلزال في إدلب (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر الأوضاع بمستشفى الأمل في إدلب، وتعامل الأطقم الطبية مع ضحايا الزلزال الذي ضرب المدن الواقعة على الحدود بين سوريا وتركيا فجر اليوم الاثنين.

وشهد مستشفى الأمل استنفارًا للطاقم الطبي، واكتظت الممرات وغرف العمليات، وامتلأت الأسّرة الطبية كلها بالمصابين.

وقال أحد أطباء المستشفى إن “عدد الحالات كبير جدًّا والضغط أكبر من حجم المستشفى ونواجه صعوبات”، لافتًا إلى استجابة مديرية الصحة ومنظمة وطن قائلًا “أرسلوا لنا أسّرة وأدوية ومستلزمات طبية”.

حالة الإصابات

وأوضح أن أغلب الإصابات التي رصدها في المستشفى كانت عصبية بالإضافة إلى إصابات الهرس بسبب الأنقاض، وإصابات كثيرة بكسور.

وحول إرسال الحالات المصابة إلى تركيا، قال “أغلق المعبر بين الحدود السورية والتركية، نظرًا لأن تركيا بها حالات أكثر”، لافتًا إلى أنه في الوقت الحالي يتم توزيع الحالات على مستشفيات إدلب لسرعة الاستجابة وتخفيف الضغط.

وأكد الطبيب أن الحل في الوقت الحالي يحتاج إلى تكاتف من الجميع، والاستجابة الطارئة، وضرورة توفير أسرة طبية ومستلزمات طبية وأي دعم بأي وسيلة كانت بأقصى سرعة.





بكاء بين ممرات المستشفى

ولم يملك مراسل الجزيرة مباشر نفسه من البكاء بسبب ما رآه في المستشفى، وسأل طبيبًا آخر حول قدرة الطاقم الطبي على التعامل مع الوضع، فرد قائلًا “ليس لدينا القدرة على التعامل مع الأعداد الكبيرة”، مشيرًا إلى وقوع المستشفى في الشمال السوري الذي شهد قصفًا مستمرًّا من النظام السوري.

وقال أحد المواطنين وهو يبكي إنه فقد أحد أطفاله بعد انهيار المبنى كاملًا، وإنه لا يعرف مصير البقية.

وأضاف “انهار منزلنا فجأة ونحن في الدور الرابع، فقط شعرنا بهزة سريعة ثم انهار ولم نستطع الهروب، ووجدنا أنفسنا تحت الأنقاض”، موضحًا “كنا 15 في الشقة، ما شعرنا إلا والركام فوقنا، لديّ 8 ذكور و5 إناث، فقدت منهم واحدًا ولا أعرف مصير بقيتهم حتى الآن”.

وسأل مراسل الجزيرة مباشر سوريًّا مسنًّا عن أولاده وهل هم بخير فقال “لا أعرف عنهم أي شيء لكن أتمنى أن يكونوا جميعًا بخير”.

وأضاف المسنّ “خرجت للتوّ من تحت الأنقاض منذ انهيار المنزل في الرابعة والنصف فجرًا، أي نحو 8 ساعات قضيتها تحت الأنقاض”.

ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في شمال غربي #سوريا لأكثر من 221 حالة وفاة وأكثر من 419 مصاب والعدد مرشح للارتفاع بسبب وجود مئات العوائل تحت الأنقاض وسط صعوبات كبيرة تواجه فرقنا والحاجة لمعدات ثقيلة للإنقاذ.#زلزال_سوريا#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/t4D82TY7wF — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) February 6, 2023

زلزال مدمر

وتتعرض المنطقة لمنخفض جوي وثلوج كثيفة تحول دون تمكن فرق الإنقاذ والدفاع المدني من إخراج المدنيين من تحت الأنقاض والوصول إلى مناطق أبعد ضربها الزلزال.

وأودى زلزال قوي بحياة المئات في تركيا وسوريا وأصيب آلاف آخرون، فجر اليوم الاثنين. وقد رفعت السلطات التركية حالة الإنذار إلى المستوى الرابع الذي يشمل طلب المساعدة الدولية.

وقالت إدارة الطوارئ والكوارث التركية إن زلزالًا بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر ضرب بازارجيك بولاية كهرمان مرعش جنوبي تركيا، على عمق 7 كيلومترات فجر اليوم.

واستمر الزلزال في كهرمان مرعش نحو دقيقة وتسبب في دمار عشرات المباني وفي حريق ضخم، وقد وثّقت مقاطع مصورة نُشرت على منصات التواصل تلك الأضرار.