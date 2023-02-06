زلزال ثانٍ بقوة 7.6 درجات.. صور جوية ترصد حجم الكارثة “دخان ومبانٍ سويت بالأرض” (فيديو)

أظهرت مشاهد جوية لمناطق ضربها الزلزال في إسكندرون وهاتاي، صورًا لآثار الدمار الذي لحق بالمنطقة، وبدت فيه أبنية وقد سويت كاملة بالأرض، ومنطقة يتصاعد الدخان من وسطها.

كما أظهرت مشاهد جوية من كهرمان مرعش صورًا للدمار الكبير الذي طال المنطقة، وظهرت في تلك المشاهد مبانٍ تهدّمت كلّيًّا وتناثرت أنقاضها، وبدت فرق الإنقاذ تبحث عن ناجين وسط الأنقاض.





زلزال جديد

وضرب زلزال جديد بقوة 7.6 درجات جنوب شرق تركيا بعد ظهر اليوم الاثنين، حسبما أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية (آفاد)، وقالت إن مركزه قضاء ألبيستان بولاية كهرمان مرعش.

وسجلت الهزة على عمق قليل عند الساعة 13.24 بالتوقيت المحلي (الساعة 10.24 بتوقيت غرينتش) على بعد 4 كيلومترات جنوب شرق بلدة إيكنوزو.

وفي هذا السياق قالت الطوارئ التركية، إن ثمة نشاطًا زلزاليًّا خطيرًا في منطقة كهرمان مرعش، وإن الهزات الارتدادية ستستمر لتصل قوتها إلى 6.5 أو 6.7 درجات هناك.

ودعت إدارة الطوارئ التركية المواطنين إلى الابتعاد عن الأبنية المتضررة والتجمعات في منطقة الزلزال.

وضرب زلزال بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، فجر اليوم، جنوب تركيا وشمال غربي سوريا، مخلفًا مئات القتلى والجرحى، كما أعلنت مصر والأردن ولبنان والعراق، تأثرها بهزاته الارتدادية.

#تركيا.. مشاهد جوية ترصد الدمار الكبير الذي خلفه الزلزال في مدينة قهرمان مرعش التركية pic.twitter.com/maNey0sXrb — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 6, 2023

ارتفاع عدد الضحايا

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مصرع 912 شخصًا وإصابة 5 آلاف و385 في الزلزال الأول الذي ضرب جنوبي البلاد، وذلك قبل الإعلان عن الزلزال الثاني.

وذكرت وزارة الصحة السورية ارتفاع عدد الضحايا إلى 371 قتيلا وألف و89 مصابا، في محافظات حلب واللاذقية وحماة وطرطوس في “حصيلة غير نهائية”.

كارثة حقيقة تحل بالسوريين ومشهد يلفه الحزن على العوائل المنكوبة بسبب الزلزال، تبكي القلوب بعد أن جفت دموع العيون على مئات الضحايا والمصابين، ومئات العالقين تحت الأنقاض تختنق أنفاسهم ويحتاجون للمساعدة. #سوريا#الخوذ_البيضاء#زلزال_سوريا pic.twitter.com/LqBnC6vX1V — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) February 6, 2023

وأعلن الدفاع المدني السوري في مناطق المعارضة (الخوذ البيضاء)، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 380 قتيلا، مشيرًا إلى أن أعداد المصابين تخطت عتبة 1000 جريح، وأن هناك مئات من العالقين تحت الأنقاض.

وأصدر تحذيرا دعا فيه السكان إلى إخلاء الأبنية السكنية والتوجه إلى الأماكن المفتوحة البعيدة عن الأبنية والإبلاغ عن العالقين تحت الأنقاض.