أُخبِر بفقدان بعض أقاربه.. مراسل الجزيرة مباشر ينهار أمام أنقاض الزلزال في الشمال السوري (فيديو)

انخرط مراسل الجزيرة مباشر في الشمال السوري (علاء اليوسف) في البكاء وهو ينقل المشاهد من أمام أحد الأبنية التي دمرها زلزال ضرب جنوب تركيا اليوم الاثنين.

وتعرض مراسل الجزيرة مباشر لانهيار عصبي، أثناء نقله لمشاهد الدمار من أمام أحد الأبنية في أطمة لاسيما بعدما بُلِّغ بفقدان عدد من أقاربه جراء الزلزال.

وتطلبت حالة اليوسف النقل إلى المستشفى لكن أعداد الضحايا الكبيرة التي اكتظت بها المستشفيات حالت دون إيجاد مكان لعلاجه.

ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في شمال غربي #سوريا لأكثر من 221 حالة وفاة وأكثر من 419 مصاب والعدد مرشح للارتفاع بسبب وجود مئات العوائل تحت الأنقاض وسط صعوبات كبيرة تواجه فرقنا والحاجة لمعدات ثقيلة للإنقاذ.#زلزال_سوريا#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/t4D82TY7wF — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) February 6, 2023

بكاء وسط الدمار

وقال مراسل الجزيرة مباشر (علاء اليوسف) من أمام أحد المباني المدمرة في أطمة، إن عشرات القتلى ومئات الجرحى تحت الأنقاض في المبنى الذي انهار نتيجة الزلزال.

وأضاف المراسل والعبرات تخنقه أن الأمر خارج القدرة، في إشارة إلى الجهود التي تقوم فرق الدفاع المدني السوري “الخوذ البيضاء” وهي تسابق الزمن لإنقاذ الضحايا.





من كارثة إلى كارثة

وأكد أن هذه المناطق “منكوبة بامتياز” وبكى وقال “لم نعد نتحمل ونحن من كارثة إلى كارثة” في إشارة إلى ما يعانيه السكان في هذه المناطق من أوضاع إنسانية موجودة أصلًا جراء برد الشتاء وسط انعدام مقومات الحياة.

سقوط 3 أبنية مؤلفة من أربعة طوابق في #حي_الكلاسة جراء الزلزال الذي ضرب #سورية فجر اليومhttps://t.co/nW0Y9uE4lF — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) February 6, 2023

أطفال تحت الأنقاض

وكشف المراسل أنهم وأثناء قدومهم من الساحل السوري لتغطية الزلزال، شاهدوا أبنية مدمرة بشكل كامل وأطفالا يصرخون تحت الأنقاض، وأضاف متحسرًا “هذا هو الوضع هنا”.

ارتفاع عدد الضحايا

وأعلنت الخوذ البيضاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 221، مشيرة إلى أن أعداد المصابين تخطت عتبة 419 مدنيًا جريحًا ومئات العالقين تحت الأنقاض في الشمال السوري.

من جانبها أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام السوري، ارتفاع عدد الضحايا إلى 326 قتيلا وألف و42 مصابا، في محافظات حلب واللاذقية وحماة وطرطوس في “حصيلة غير نهائية”.