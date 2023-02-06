“لا تخاف قل لا إله إلا الله”.. مقطع مؤثر للحظة إنقاذ طفل سوري عالق تحت الأنقاض جراء الزلزال (فيديو)

تداول رواد منصات التواصل في سوريا مقطعًا مصورًا يُظهر طفلًا عالقًا تحت أنقاض منزله بقرية جنديرس شمال غربي مدينة حلب.

وظهر الطفل في موقف إنساني صعب، حيث ردد “لا إله إلا الله” وهو يصرخ تحت الأنقاض، منتظرًا أن تأتي فِرق الإنقاذ لنجدته، بينما يحاول أحد الأشخاص دعمه قائلًا “لا تخاف عمّي قل لا إله إلا الله”.

وتضمنت مقاطع مصورة تفاصيل حوار مؤثر بين الطفل العالق الذي يبكي ويتألم تحت الأنقاض، والرجل الذي يحاول دعمه نفسيًّا إلى حين وصول فِرق الإنقاذ، إذ كان الرجل يطلب من الطفل التهليل والنطق بالشهادة، إدراكًا منه لخطورة الوضع الذي يوجد فيه الطفل.

طفل عالق بين أنقاض منزله بريف #حلب ولا يستطيع احد انقاذه بسبب انعدام الامكانيات #زلزال_سوريا pic.twitter.com/waFxE3vBQ6 — عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) February 6, 2023

وكان زلزال مدمر بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر قد ضرب مدنًا ومناطق واسعة في شمالي سوريا وجنوبي تركيا، فجر اليوم الاثنين، مخلّفًا مئات القتلى وآلاف الجرحى وأضرارًا مادية جسيمة.

وقالت إدارة الطوارئ والكوارث التركية إن الحصيلة المؤقتة لضحايا الزلزال ارتفعت إلى 1541 قتيلًا ونحو 10 آلاف جريح، بينما قُتل في سوريا أكثر من 1000 شخص فضلًا عن مئات من العالقين تحت الأنقاض.